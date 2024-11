Cửa chống cháy ANG: Cửa hàng hiệu giá bình dân

Toàn cảnh thị trường cửa chống cháy

Trong những năm gần đây, thị trường Cửa chống cháy tại Việt Nam đang phát triển vượt bậc, nhờ sự gia tăng nhu cầu về các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong xây dựng. Đặc biệt, các dự án công cộng, cao tầng và khu dân cư yêu cầu lắp đặt cửa thép chống cháy đạt chuẩn, nhằm bảo vệ tối đa an toàn trong các trường hợp khẩn cấp.

Được xem là một lĩnh vực đầy tiềm năng, ngành cửa chống cháy thu hút không ít doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Các chính sách của nhà nước đã thúc đẩy ngành phát triển và tạo cơ hội cho nhiều thương hiệu xây dựng uy tín trong lĩnh vực cửa chống cháy. Miếng bánh thị trường hấp dẫn thu hút nhiều cái tên mới vừa là cơ hội thúc đẩy nền kinh tế chung nhưng bên cạnh đó đi kèm rất nhiều những hạn chế phải đối mặt.

Cửa thép chống cháy ANG tại dự án CT4 Yên Nghĩa, Hà Nội

Mặc dù phát triển nhanh chóng, thị trường cửa chống cháy vẫn còn một số điểm hạn chế đáng kể. Chất lượng sản phẩm giữa các đơn vị phân phối không đồng đều, gây ra nhiều bất cập và nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. Một số nhà cung cấp chưa đạt tiêu chuẩn an toàn cần thiết, dẫn đến tình trạng nhiều sản phẩm không đảm bảo khả năng chống cháy đúng theo tiêu chuẩn EI như quy định. Hơn nữa, người tiêu dùng khó lòng nhận biết được sản phẩm nào đạt chuẩn theo quy định. Trước những thách thức này, cửa chống cháy được cấp Giấy Kiểm Định Phòng Cháy Chữa Cháy trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các nhà thầu và chủ đầu tư.

ANG: Cửa thép Hàng Hiệu giá bình dân

Việc sử dụng cửa chống cháy trong các công trình xây dựng là yêu cầu bắt buộc theo quy định của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân và tài sản. Theo các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, cửa chống cháy đóng vai trò ngăn chặn sự lan rộng của lửa và khói, giúp bảo vệ lối thoát hiểm và tạo thời gian cho người trong tòa nhà có thể di tản an toàn khi xảy ra hỏa hoạn, đảm bảo an toàn tính mạng con người, giảm thiểu rủi ro thiệt hại. Do đó, cửa chống cháy trở thành một phần không thể thiếu, giúp nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của mọi công trình xây dựng.

Với năng lực sản xuất vượt trội, ANG sở hữu hai nhà máy hiện đại với tổng diện tích trên 10.000m², giúp công ty dễ dàng phân phối sản phẩm đến mọi khu vực trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chiến lược quản lý tài chính của ANG được xây dựng theo hướng duy trì nguồn vốn tự chủ, mang đến sự linh hoạt trong việc thực hiện hợp đồng và đầu tư vào các dự án mới.

Hình ảnh công nhân đang điều khiển máy cắt CNC cửa chống cháy

ANG không ngừng khẳng định vị thế và uy tín trong ngành qua việc đạt được các chứng nhận quan trọng về chất lượng. Sản phẩm cửa chống cháy của ANG được Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ cấp "Giấy Kiểm Định Phương Tiện Phòng Cháy và Chữa Cháy", cùng các chứng chỉ "Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 9633:2-2012" và "Tiêu chuẩn ISO 9001:2015" với phạm vi chứng nhận "Sản xuất, kinh doanh và thi công lắp đặt cửa thép, cửa thép chống cháy, cửa kính chống cháy và vách kính chống cháy". Đây là những cơ sở chứng thực nhất mà ANG dành cho các nhà thầu cũng như chủ đầu tư các dự án xây dựng.

Một số giải thưởng và chứng nhận kiểm định cửa thép chống cháy ANG

Bên cạnh cửa chống cháy, các sản phẩm chủ lực khác mà ANG cung cấp bao gồm: Cửa thép công nghiệp, Cửa kính chống cháy, Vách kính chống cháy và Cửa thép vân gỗ.

Hình ảnh vách chống cháy ANG cung cấp

Với cam kết mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, nhờ vào việc tối ưu chi phí, ANG cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Đặc biệt với các nhà thầu và chủ đầu tư lớn, ANG xây dựng chính sách giá ưu đãi dành riêng cho các dự án quy mô, cụ thể với các dự án có quy mô càng lớn thì chiết khấu càng cao, phù hợp cho từng loại sản phẩm. Bên cạnh đó, ANG cũng đảm bảo tiến độ sản xuất và thi công lắp đặt nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng từng yêu cầu đặc biệt của từng khách hàng. Chính nhờ quy trình tối ưu hóa này, các sản phẩm của ANG đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu, không chỉ bởi chất lượng vượt trội mà còn vì khả năng đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của các công trình lớn trên toàn quốc.

Hãy liên hệ với ANG ngay hôm nay để tìm hiểu về các giải pháp cửa chống cháy an toàn và chất lượng cho công trình của bạn!

Thông tin liên hệ

Hotline: 0982 888 000

Gmail: congtyannam.jsc@gmail.com

Website: https://annamjsc.com.vn/

VPDD: Lô S5-5, cụm sản xuất Làng nghề tập trung,xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Nhà máy sản xuất:

Nhà máy 1: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

Nhà máy 2: Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

ANG – Nơi gửi gắm niềm tin