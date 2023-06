Cửa hàng ECOVACS đầu tiên tại Việt Nam có gì hấp dẫn?

Ecovacs sắp khai trương cửa hàng đầu tiên tại địa chỉ TM 06 Sảnh D, Chung cư Florita, 83 Đường D4, Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM. Với tất cả những sự hào hứng đang có, dưới đây là bật mí cho các bạn những hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại buổi khai trương.



Ecovacs Việt Nam sẽ khai trương vào 16 giờ chiều thứ 7 ngày 08/07/2023, sẽ có 20 suất mua các sản phẩm Ecovacs với ưu đãi cực sốc cho 20 khách hàng may mắn đăng kí đặt trước từ ngày 1/07 – 06/07. (Chỉ áp dụng cho khách hàng mua tại cửa hàng duy nhất ngày khai trương)

Chương trình mua Sản phẩm DEEBOT X1 OMNI với giá 0 đồng

12h00 ngày 26/06: Mở cổng đăng kí tham gia sự kiện tại link: https://forms.gle/bgiHTv4qjzSwm1GYA

14h00 ngày 05/07: Đóng cổng đăng ký Online.

14h30 ngày 05/07: Quay số xác định 200 khách hàng may mắn tham gia sự kiện.

Ngày 06/07: Liên hệ 200 khách hàng may mắn xác nhận tham gia sự kiện. Nếu trong ngày 06/07 liên hệ 3 lần không nghe máy hoặc khách không liên hệ lại tổng đài xem như mất suất tham gia và sẽ nhường cơ hội cho khách tiếp theo. Mỗi khách hàng sau khi xác nhận sẽ nhận được 1 tin nhắn thư mời tham gia sự kiện. Các khách hàng may mắn tham gia sự kiện cần mang theo tin nhắn chứa thư mời. Ecovacs sẽ từ chối check in với khách hàng không mang theo tin nhắn.

Cách thức xác định 200 khách hàng tham gia sự kiện

15h30 ngày 05/07: Danh sách các khách hàng đăng ký Online và xác nhận có thể tham gia sự kiện trong chương trình sẽ tổng hợp và so sánh với 6 số cuối số điện thoại (6 SĐT) với dãy số ngẫu nhiên gồm 6 chữ số (từ 0 - 999999), thông qua trang web www.random.org.

Trường hợp dãy số may mắn có 2,5,3… chữ số, sẽ so sánh 2,5,3,… số cuối SĐT của khách hàng.

Chọn ra 200 khách hàng có kết quả trùng hoặc nhỏ hơn gần nhất với dãy số ngẫu nhiên sẽ nhận cơ hội tham gia sự kiện. Trường hợp có ít khách hàng nhỏ hơn thì sau khi chọn khách hàng nhỏ hơn, gần nhất xong sẽ chọn khách hàng có số trùng hoặc lớn hơn gần nhất.

Quá trình quay số sẽ được quay phim lại để bảo đảm tính minh bạch. Nếu phát hiện ra video chọn dãy số may mắn random có sự không minh bạch (can thiệp từ phần mềm chỉnh sửa), ban tổ chức sẽ đền bù gấp đôi giá trị giải thưởng cho người phát hiện.

Tại buổi khai trương ngày 08/07/2023, ban tổ chức sẽ bốc thăm để chọn ra 1 khách hàng may mắn mua được sản phẩm Robot hút bụi lau nhà thông minh với giá 0 đồng.

Khách hàng may mắn sẽ nằm trong số 200 khách hàng tham dự. Trường hợp khách hàng không có mặt lúc công bố giải thưởng, ban tổ chức sẽ tiếp tục bốc thăm nhường lại cơ hội cho khách hàng sau.

Địa chỉ cửa hàng Ecovacs đầu tiên tại Việt Nam.

Quá nhiều cơ hội để sở hữu sản phẩm chính hãng của Ecovacs giá hời đúng không nào, còn chần chờ gì mà không click vào nút bên dưới để đón chờ sự kiện ra mắt Ecovacs Store tại TM06 Sảnh D, Chung cư Florita, 83 Đường D4, Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM.