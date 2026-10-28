Cuba tạo kỳ tích y sinh, nhận ngay bằng sáng chế đắt giá từ "gã khổng lồ dược phẩm" tỷ dân

Chuyên gia Cuba nhận bằng sáng chế đắt giá từ đất nước tỷ dân

Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Ấn Độ vừa chính thức cấp bằng sáng chế độc quyền tại nước này cho một công nghệ y sinh mang tính bước ngoặt do các nhà khoa học Cuba nghiên cứu và phát triển, Cơ quan ngôn luận chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba thông tin vào tháng 8/2026.

Sáng chế được công nhận mang tên: "Quy trình chế tạo màng lưới sợi nano và sợi micro Poly(n-butyl cyanoacrylate) cho ứng dụng y sinh".

Hiểu đơn giản, đây là một quy trình chế tạo màng lưới sợi cực nhỏ (đường kính cỡ nano và micro mét) từ một loại polymer y sinh tên là poly(n-butyl cyanoacrylate), viết tắt PBCA. Màng này dùng để che phủ vết thương và đưa thuốc vào đúng chỗ cần điều trị.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Thành tựu nghiên cứu công phu đến từ sự hợp tác chặt chẽ giữa Khoa Hóa thuộc Đại học La Habana (UH) cùng các chuyên gia hàng đầu đến từ Đại học Y khoa Charité và Công ty WIWEX GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức). Hai đồng tác giả chính là TS. Rubén Álvarez Brito và TS. Yaquelin Ramos Carriles.

Đại diện Quỹ Đổi mới và Phát triển Đại học La Habana nhấn mạnh rằng, sự công nhận từ quốc gia tỷ dân này thể hiện sự công nhận đối với đóng góp khoa học mới mẻ, bởi vì Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất dược phẩm sinh học lớn nhất thế giới và nơi các phát minh trong lĩnh vực này được đánh giá với sự khắt khe tối đa.

Mọi quy trình đánh giá bằng sáng chế tại đất nước tỷ dân này đều nổi tiếng chặt chẽ, đòi hỏi tính mới tuyệt đối và khả năng ứng dụng thực tế cao. Do đó, việc công nghệ Cuba được vinh danh tại đây là một niềm tự hào vô cùng lớn.

[Tính đến 28/10/2026, dân số Ấn Độ đạt 1.480.680.565 người]

Cơ chế hoạt động

Chia sẻ với báo Granma, Tiến sĩ Khoa học Hóa học Rubén Álvarez Brito - Trưởng Phòng thí nghiệm Liên kết Nanobiomedicine thuộc Trung tâm Kỹ thuật Gen và Công nghệ Sinh học (CIGB) phối hợp Đại học La Habana, đồng thời là đồng tác giả chính bên cạnh Tiến sĩ Yaquelin Ramos Carriles - đã phân tích rõ hơn về cơ chế hoạt động kỳ diệu của phát minh này.

Theo ông, loại lưới sợi chế tạo bằng kỹ thuật kéo sợi điện (electrospinning) này có khả năng mô phỏng thành ngoài của các mô sống, cho phép ứng dụng và định liều thuốc, đồng thời bảo vệ chúng.

Ảnh minh họa về kỹ thuật kéo sợi điện (electrospinning). Ảnh: Bioinicia

Chúng đóng vai trò như một "lớp màng chắn sinh học thông minh" vừa bảo vệ vết thương khỏi vi khuẩn xâm nhập, vừa đảm nhận nhiệm vụ định lượng và giải phóng thuốc chính xác vào đúng vị trí cần điều trị.

"Ưu điểm vượt trội của lớp lưới này là tính năng tự phân hủy sinh học. Chúng sẽ tiêu biến dần dần một cách an toàn trong quá trình điều trị mà không cần phẫu thuật tháo bỏ, đồng thời chủ động kích thích sự phát triển và phục hồi của các tế bào mới," Tiến sĩ Rubén Álvarez hào hứng giải thích.

"Quy trình chế tạo công nghệ này vô cùng phức tạp bởi sản phẩm phải đáp ứng cùng lúc hàng loạt tiêu chuẩn lý-hóa và sinh học khắt khe. Các quốc gia phát triển hiện đang phải rót nguồn vốn rất lớn để theo đuổi hướng đi này."

"Trái ngọt" từ sự kiên trì và tinh thần đổi mới

Yếu tố then chốt tạo nên bước ngoặt lịch sử này chính là việc nhóm nghiên cứu Cuba cùng các đối tác Đức đã lần đầu tiên xác định được "thông số vàng" cốt lõi.

Phát hiện này cho phép tổng hợp và làm chủ hoàn toàn quá trình tạo lưới sợi từ một loại vật liệu sinh học phân hủy mà Cuba đã dành hàng thập kỷ tâm huyết nghiên cứu.

Các thử nghiệm cho thấy sản phẩm không chỉ hội tụ đầy đủ mọi yêu cầu khắt khe trong lâm sàng mà còn cải thiện đáng kể tính hiệu quả so với nhiều liệu pháp truyền thống.

Trước khi gặt hái thành công tại Ấn Độ, giải pháp y khoa đỉnh cao này đã được cấp bằng bảo hộ tại Cuba, Mexico và Hàn Quốc. Hiện tại, hồ sơ sáng chế cũng đang trong giai đoạn thẩm định cuối cùng để tiến tới chinh phục hai thị trường khó tính bậc nhất thế giới là Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Thành tựu này thêm một lần nữa chứng minh: Dù đối mặt với vô vàn thách thức, sức sáng tạo và trí tuệ của các nhà khoa học Cuba chưa bao giờ dừng lại, tiếp tục vươn tầm thế giới và mang lại những giải pháp y tế giá trị cho nhân loại.

Tham khảo: Cơ quan ngôn luận chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba