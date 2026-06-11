Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã gửi "giấy triệu tập" tới toàn dân: Chuyện gì đây?

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân, từ ngày 11 đến 14/6/2026, Gala “Tổ quốc bình yên” sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với 05 phân khu và 11 chủ đề, những dấu ấn nổi bật của lực lượng An ninh Nhân dân trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đang dần được tái hiện một cách sinh động và đầy tự hào.

Đây sẽ là dịp để người dân hiểu hơn về truyền thống vẻ vang, những chiến công thầm lặng và những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thông tin từ ngày 11-14/6 sẽ tổ chức không gian trải nghiệm tương tác “Bức tường An ninh mạng” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Ban tổ chức, “Bức tường An ninh mạng” được xây dựng như một không gian trải nghiệm mở, hiện đại, kết hợp công nghệ, tương tác thực tế và các hoạt động tuyên truyền trực quan nhằm giúp người dân nâng cao hiểu biết về an ninh mạng, kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường số.

Với thông điệp “Vì một không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn”, chương trình tập trung giúp người dân nhận diện các nguy cơ phổ biến trong đời sống số như lừa đảo trực tuyến, giả mạo tài khoản, đánh cắp dữ liệu cá nhân và các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Tại khu vực trải nghiệm, người dân có thể trực tiếp tham gia các thử thách tương tác, tìm hiểu các tình huống thực tế liên quan đến nguy cơ trực tuyến, nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, đồng thời tiếp cận các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số.

Các hoạt động được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, sinh viên, thanh niên, người lao động đến các gia đình và người cao tuổi.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, không gian trải nghiệm còn giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

Thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ an ninh mạng được khắc họa với tinh thần bản lĩnh, trí tuệ, làm chủ khoa học công nghệ và đồng hành cùng người dân trong xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Ban tổ chức kỳ vọng “Bức tường An ninh mạng” sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật của chương trình “Tổ quốc bình yên”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm, qua đó lan tỏa các thông điệp về an toàn trực tuyến, văn hóa ứng xử trên không gian mạng và trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ không gian số.