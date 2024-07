Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, bắt Cao Đình Hùng

Ngày 10/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web bong88.com và đã xác lập chuyên án, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

Trước đó, ngày 1/7, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp, bắt giữ đối tượng cầm đầu Cao Đình Hùng (33 tuổi, trú tại phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Hùng sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) DZxx cùng 19 đối tượng khác có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các giải khác nhau.

Đặc biệt, giải Euro 2024, Copa America các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng đều khai trả tiền thắng thua cá độ bóng đá vào ngày thứ 2 hàng tuần thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý DZxx xác định, trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 7/2024 (5 tháng), tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trên 500 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, làm rõ.