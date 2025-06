Cục Đăng kiểm Việt Nam: Sẽ thay đổi toàn diện quy trình kiểm định xe điện

Nguồn: VinFast



Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng cho kiểm định xe điện

Đối với công tác kiểm định, Cục Đăng kiểm đang nghiên cứu, thay đổi toàn diện quy trình kiểm định cho xe điện. Nếu như kiểm định xe xăng - dầu tập trung vào động cơ và khí thải, thì kiểm định xe điện sẽ tập trung vào các hạng mục an toàn cốt lõi khác như an toàn về pin, an toàn hệ thống điện và phanh, an toàn phần mềm điều khiển. Theo ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng - dầu) sang xe điện và phương tiện năng lượng xanh là xu thế tất yếu. Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định phải đi trước, đón đầu để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong xu thế này.



Hiện Cục Đăng kiểm đang triển khai từng bước, trước mắt nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng cho kiểm định xe điện, tham khảo kinh nghiệm từ các nước đi trước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc.

Tiếp đó, có kế hoạch đầu tư trang thiết bị chuyên dụng để chẩn đoán các hệ thống điện tử. Phối hợp với các nhà sản xuất để tích hợp dữ liệu, có thể truy cập dữ liệu "sức khỏe" của pin từ hệ thống của xe, giúp việc kiểm tra nhanh chóng và chính xác hơn.

Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ đăng kiểm viên về cấu tạo và các rủi ro tiềm ẩn của xe điện.

Có ưu đãi, khuyến khích sử dụng xe điện, xe phát thải thấp

Trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm sẽ nghiên cứu, xây dựng trình Bộ Xây dựng biểu giá kiểm định xe điện, thấp hơn so với xe động cơ đốt trong, đây sẽ là chính sách khuyến khích trực tiếp để hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện xanh, sạch.

Mặt khác, để thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh tại Việt Nam một cách bền vững, ông An cho rằng cần một cơ chế chính sách đồng bộ, nơi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực thực thi và lấy người dân là trung tâm.

Hiện nay, Chính phủ cũng như các bộ, ngành đã và đang nghiên cứu, cân nhắc để triển khai thực hiện một loạt các chính sách, bao gồm chính sách ưu đãi, khuyến khích và chính sách hỗ trợ chuyển đổi. Cùng đó, có thể áp dụng "phí ô nhiễm" dựa trên mức độ phát thải của phương tiện, phương tiện càng cũ, càng ô nhiễm thì chi phí lưu hành càng cao./.