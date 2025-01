Cục Đường bộ thống nhất chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp bằng lái xe sang Bộ Công an

Văn bản do Phó Cục trưởng Cục ĐBVN Phan Thị Thu Hiền ký cho biết, ngày 2/1/2025, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT ban hành thông báo về Nghị quyết của Ban cán sự Đảng tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; trong đó giao Cục ĐBVN chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế nghiên cứu nội dung về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, báo cáo Ban Cán sự Đảng xem xét, có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

Hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu, Cục ĐBVN dự kiến báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT những nội dung như: Kiến nghị Bộ GTVT thống nhất chuyển những nhiệm vụ về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an; Kiến nghị Bộ GTVT đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tổng hợp vào hồ sơ xây dựng “Nghị quyết về việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy”, trình cấp có thẩm quyền thông qua nhằm đảm bảo việc chuyển giao nhiệm vụ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an được thuận lợi.

Trao đổi với PV Tiền Phong quá trình triển khai các nội dung trên, một lãnh đạo Cục ĐBVN cho biết, hiện Cục đã thống nhất ý kiến về việc chuyển nhiệm vụ quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Bộ Công an.

Cũng theo đại diện Cục ĐBVN, để thực hiện công tác chuyển giao nhiệm vụ quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, Cục đề nghị Bộ GTVT có đề xuất với Bộ Tư pháp chủ trì sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bao gồm: Khoản 9 Điều 57, khoản 8 Điều 60, khoản 7 Điều 61, khoản 6 Điều 62, khoản 4 Điều 63 và khoản 3 Điều 87 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; điểm b khoản 3 Điều 10, điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024...

Tại Sở GTVT Hà Nội , một cán bộ phụ trách công tác quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ngày 10/1 cho biết, Sở GTVT Hà Nội đã nhận được đề nghị của Cục ĐBVN về việc triển khai công tác chuyển nhiệm vụ quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Bộ Công an.

Cũng theo vị cán bộ này, Sở GTVT Hà Nội nhận được đề nghị phương án chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và không chuyển giao nhân sự, con người đang đảm nhiệm công tác này tại Sở GTVT Hà Nội.