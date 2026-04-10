Cục Hải quan cảnh báo: Mang từ 300g vàng khi nhập cảnh phải khai báo, vượt định mức phải chứng minh nguồn gốc

Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 15029/CHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với người nhập cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, trong đó nhấn mạnh nghĩa vụ khai báo và yêu cầu chứng minh nguồn gốc đối với trường hợp vượt định mức.

Theo Cục Hải quan, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu nếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

Vàng trang sức, mỹ nghệ được xác định là hành lý của người xuất nhập cảnh theo quy định của Luật Hải quan, bao gồm các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi, có thể mang theo người hoặc gửi trước, gửi sau chuyến đi.

Trường hợp mang vàng vượt định mức miễn thuế, người nhập cảnh phải thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định. Hồ sơ bao gồm tờ khai hải quan, hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế, tờ khai xuất nhập cảnh có xác nhận của cơ quan hải quan và các chứng từ liên quan trong trường hợp có hành lý gửi trước hoặc gửi sau.

Đáng chú ý, với vàng vượt định mức, cơ quan hải quan yêu cầu cá nhân phải xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng. Cụ thể, người nhập cảnh cần cung cấp hóa đơn mua bán từ doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh nguồn gốc.

Theo Cục Hải quan, yêu cầu này nhằm phân biệt giữa vàng trang sức, mỹ nghệ với vàng mang tính chất kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện chưa có hướng dẫn cụ thể từ Ngân hàng Nhà nước về nội dung này, cơ quan hải quan sẽ căn cứ các quy định hiện hành để xử lý.

Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan có thể thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa để đối chiếu giữa khai báo và thực tế. Việc kiểm tra này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

Cục Hải quan cho biết văn bản được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương căn cứ quy định pháp luật để tổ chức thực hiện thống nhất.