Cục Thuế ra công văn hỏa tốc

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn số 645/CT-CS về việc tuyên truyền, hỗ trợ triển khai dừng thu lệ phí môn bài từ ngày 01/01/2026.

Theo Cục Thuế, căn cứ Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, quy định rõ việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 01/01/2026.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ việc bãi bỏ toàn bộ các nghị định trước đây liên quan đến lệ phí môn bài, bao gồm Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế khẳng định: kể từ ngày 01/01/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, không phải thực hiện hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm sau thời điểm này.

Cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định mới đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế địa phương cũng được yêu cầu rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm thu đúng, thu đủ số lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước, bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.



