Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục Thuế ra công văn hỏa tốc

24-01-2026 - 16:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi các Cục Thuế tỉnh, thành phố, thông báo chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026 theo quy định mới của Quốc hội và Chính phủ. Người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài từ thời điểm này.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn số 645/CT-CS về việc tuyên truyền, hỗ trợ triển khai dừng thu lệ phí môn bài từ ngày 01/01/2026.

Theo Cục Thuế, căn cứ Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, quy định rõ việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 01/01/2026.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ việc bãi bỏ toàn bộ các nghị định trước đây liên quan đến lệ phí môn bài, bao gồm Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế khẳng định: kể từ ngày 01/01/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, không phải thực hiện hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm sau thời điểm này.

Cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định mới đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế địa phương cũng được yêu cầu rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm thu đúng, thu đủ số lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước, bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.


Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt quy định mới, chưa từng có trước đây liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng trong năm nay, người lao động lưu ý!

Loạt quy định mới, chưa từng có trước đây liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng trong năm nay, người lao động lưu ý! Nổi bật

Kinh tế Việt Nam lập cột mốc lịch sử, một trụ cột bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại

Kinh tế Việt Nam lập cột mốc lịch sử, một trụ cột bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại Nổi bật

Quy định mới về khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 14/2

Quy định mới về khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 14/2

16:00 , 24/01/2026
Làm cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm để “giải cứu” đường dẫn cầu Rạch Miễu 2

Làm cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm để “giải cứu” đường dẫn cầu Rạch Miễu 2

15:40 , 24/01/2026
GDP 2025 tăng 8,02%: Bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 2025 tăng 8,02%: Bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

15:08 , 24/01/2026
Kỷ lục xuất nhập khẩu 930 tỷ USD: Mở rộng quy mô, đi sâu về chất

Kỷ lục xuất nhập khẩu 930 tỷ USD: Mở rộng quy mô, đi sâu về chất

14:18 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên