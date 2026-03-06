Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục Thuế: Tạm dừng ứng dụng eTax, iCanhan, eTax Mobile từ 20h hôm nay

06-03-2026 - 17:57 PM | Kinh tế số

Cục Thuế cho biết việc tạm dừng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn để phục vụ nâng cấp hệ thống.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi thông báo về kế hoạch tạm dừng một số hệ thống và dịch vụ thuế điện tử trong thời gian ngắn để bổ sung tài nguyên, nâng cao hiệu năng hệ thống, phục vụ giai đoạn cao điểm quyết toán thuế.

Theo thông báo số 42/TB-CT ngày 6/3/2026, việc tạm dừng nhằm đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTGQ TTHC) của ngành Thuế hoạt động liên tục, ổn định trong kỳ quyết toán thuế năm 2025. Trong thời gian này, cơ quan thuế sẽ thực hiện bổ sung và tăng cường tài nguyên cho hệ thống.

Cụ thể, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử sẽ tạm dừng hoạt động từ 20h00 ngày 06/03/2026 (thứ Sáu) đến 08h00 ngày 07/03/2026 (thứ Bảy).

Trong khoảng thời gian này, một số ứng dụng và dịch vụ thuế điện tử sẽ tạm ngừng sử dụng, bao gồm:

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Dịch vụ Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax).

- Dịch vụ Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan).

- Dịch vụ Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile).

- Cổng thông tin Thương mại điện tử (TMĐT).

- Cổng thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN).

- Dịch vụ Thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

- Dịch vụ Thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính.

Cục Thuế cho biết việc tạm dừng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn để phục vụ nâng cấp hệ thống, đồng thời đề nghị người nộp thuế và các đơn vị liên quan chủ động sắp xếp thời gian thực hiện các thủ tục điện tử, phối hợp cùng cơ quan thuế trong quá trình triển khai.

Cơ quan thuế cũng bày tỏ mong muốn người nộp thuế thông cảm, chia sẻ trong thời gian hệ thống tạm ngừng để phục vụ việc nâng cấp, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong giai đoạn cao điểm xử lý hồ sơ thuế.

Theo Thanh Như

Nhịp sống thị trường

