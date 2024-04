Cục trưởng Cục đường cao tốc làm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 268 điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay cho ông Khuất Việt Hùng .

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Kim Thành có hiệu lực từ ngày 2/4/2024. Thời gian bổ nhiệm ông Lê Kim Thành là 5 năm.

Ông Thành trước đó từng kinh qua nhiều chức vụ, như: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc; Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt; Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Vụ trưởng Đối tác công - tư, Cục trưởng Cục đường cao tốc.

Ông Lê Kim Thành

Theo Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.