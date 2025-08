Cùng bố lênh đênh, trôi dạt suốt 13 giờ trên biển, bé gái 6 tuổi lạnh run vẫn làm điều không ai ngờ tới: Tiết lộ món giúp 2 cha con cầm cự, chống đói

Sau nhiều giờ bị sóng cuốn, lênh đên trôi dạt trên biển, đến trưa qua (31/7) tàu của Hải đội 102 mang số hiệu 723 đã đưa anh Nguyễn Thanh Tùng cùng con gái là bé N.T.P.A. (6 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) vào bờ an toàn và bàn giao hai nạn nhân gặp nạn trên biển cho gia đình đón về quê.

Chia sẻ với báo Nghệ An, anh Tùng cho biết, chiều 30/7, gia đình anh gồm 4 người đi từ Nghệ An vào bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) để chơi. Khi đến biển Xuân Thành, vợ và một người con của anh ngồi trên bờ, còn anh và con gái P.A. dùng thuyền SUP (ván chèo đứng) xuống đoạn gần bờ biển để chơi. Khi ấy, họ chỉ mới bơi gần bờ, chưa chèo xa, cả hai đều mặc áo phao và dây SUP được buộc cẩn thận vào chân anh Tùng.

Hai bố con anh Nguyễn Thanh Tùng đoàn tụ với người thân.

Bất ngờ, những đợt sóng lớn do gió Nam thổi mạnh đã đánh dạt bé P.A. ra xa bờ. Anh Tùng lập tức lao theo để cứu con. Nhưng càng cố gắng bơi ngược sóng, cả hai càng bị cuốn xa, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chỉ sau vài đợt sóng dữ, đất liền đã khuất dạng. Sóng cao tới 2 mét liên tục đánh úp chiếc SUP, khiến hai cha con nhiều lần bị hất văng, uống nước biển và kiệt sức. Toàn bộ đồ sinh tồn trong ba lô bị cuốn trôi. Thế nhưng, nhờ kỹ năng sinh tồn, anh Tùng vẫn cố giữ bình tĩnh, vừa xoay xở giữ SUP nổi giữa dòng, vừa trấn an con gái nhỏ không hoảng loạn.

Đêm xuống, giữa biển khơi tối tăm, hai cha con chỉ biết bám chặt vào chiếc SUP trong hy vọng mong manh. May mắn thay, trời đổ mưa giông, giúp anh Tùng hứng được một ít nước mưa cho hai bố con uống cầm chừng. Họ thậm chí bắt được một con sứa để chống đói.

Thế nhưng điều khiến ai cũng khâm phục và bất ngờ là tinh thần phi thường của bé P.A. dù mới 6 tuổi, nhưng không hề khóc, không hoảng loạn, dù bị sóng đánh bật khỏi SUP nhiều lần, uống nước mặn, lạnh cóng trong bóng đêm biển cả.

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, anh Tùng cho biết suốt quá trình bị sóng biển đẩy ra xa, anh và con gái vô cùng hoang mang và mệt mỏi. "Khi lênh đênh trên biển, một tay tôi giữ chặt con, tay còn lại cầm SUP. Tôi sợ nhỡ không may sóng đẩy mạnh, tuột tay sẽ đánh mất con gái giữa biển khơi.

Suốt một đêm trôi trên biển, tôi không dám nghĩ nhiều vì sợ. Tôi cứ bơi, lúc nào mệt thì nghỉ. Khi đang lênh đênh, thấy ánh sáng chớp chớp trên biển, tôi bơi theo về phía ánh sáng đó để tìm hi vọng sống vì ngày xưa tôi được dạy như vậy", anh Tùng chia sẻ.

Cảnh sát biển tiếp cận, đưa 2 nạn nhân vào bờ. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng và con gái P.A. chèo Sup ở khu vực biển Xuân Thành, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh). Đến 20h cùng ngày, không thấy bố con anh Tùng quay trở lại bờ, nghi bị sóng cuốn trôi ra xa, người thân đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương báo với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Đến 6h30 sáng 31/7, tàu hàng VINASHIN 555 đang hành trình qua khu vực đã phát hiện và cứu vớt thành công hai bố con đang trôi dạt cách bờ hơn 10 hải lý. Sau khi kiểm tra sức khỏe ban đầu, thuyền trưởng tàu tiến hành bàn giao nạn nhân an toàn lực lượng Cảnh sát biển.

Thời điểm tiếp nhận, cả hai bố con đều có dấu hiệu kiệt sức sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, song vẫn tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng. Hai nạn nhân được sơ cứu y tế ban đầu, ổn định tâm lý người gặp nạn và tổ chức đưa về đoàn tụ với gia đình.