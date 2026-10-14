Cung cấp internet miễn phí cho các đảo ngoài khơi xa, một tỉnh ở Việt Nam được tỷ phú Elon Musk gọi tên

Tỷ phú Elon Musk vừa chia sẻ thông điệp về việc Starlink đưa Internet đến những khu vực xa xôi, trong đó có chương trình triển khai kết nối vệ tinh tại Hải Phòng. Với 10 bộ thiết bị được lắp đặt tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ, chương trình mở thêm phương án kết nối cho các địa bàn biển đảo, đồng thời cung cấp 6 tháng sử dụng dịch vụ miễn phí.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 14/10, Elon Musk viết: “Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi”, đồng thời chia sẻ lại bài đăng giới thiệu chương trình tại Hải Phòng. Đây là hoạt động triển khai dịch vụ Internet vệ tinh của Starlink tại hai đặc khu biển đảo thuộc thành phố.

Bài đăng trên X của ông Elon Musk

Cụ thể, Starlink Việt Nam hỗ trợ 10 bộ thiết bị Starlink Standard 4X cùng 6 tháng sử dụng miễn phí gói Starlink Impact Plan. Trong đó, 6 bộ được triển khai tại Cát Hải và 4 bộ tại Bạch Long Vĩ. Viễn thông Quốc tế FPT giữ vai trò đầu mối phối hợp với Starlink Việt Nam và các cơ quan chức năng, đồng thời trực tiếp tham gia lắp đặt, kiểm tra đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật.

Ngày 9/10, các đơn vị đã kiểm tra thiết bị, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và khả năng duy trì kết nối tại 6 địa điểm ở Cát Hải, gồm trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận, trạm Quai Tơ, trạm Vạn Tà và trạm Trà Báu. Sau quá trình kiểm tra thực tế, đại diện UBND đặc khu Cát Hải, Starlink Việt Nam và Viễn thông Quốc tế FPT ký biên bản nghiệm thu, đưa dịch vụ vào sử dụng.

Điểm đáng chú ý của chương trình là khả năng bổ sung kết nối trong những tình huống hạ tầng viễn thông mặt đất gặp hạn chế hoặc bị gián đoạn. Internet vệ tinh được kỳ vọng phục vụ hoạt động của chính quyền, du lịch, sản xuất kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ số. Khi xảy ra mưa bão, kết nối dự phòng còn có thể hỗ trợ duy trì liên lạc, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện lãnh đạo UBND đặc khu Cát Hải và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng ký biên bản nghiệm thu đưa dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink vào sử dụng. Ảnh: FPT Telecom

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám đốc Starlink Việt Nam, dịch vụ đã được cấp phép triển khai thương mại tại Việt Nam từ giữa tháng 8. Starlink Việt Nam và FPT cũng đã có những thỏa thuận bước đầu về việc cung cấp và bán lại dịch vụ Internet vệ tinh tại thị trường trong nước.

Ông Đức cho biết FPT có lợi thế trong nhóm khách hàng doanh nghiệp, khu vực công và chính phủ, cũng là những nhóm khách hàng được ưu tiên khai thác khi Starlink triển khai dịch vụ. Về phía FPT, doanh nghiệp cho biết sẽ chuẩn bị kỹ thuật, hạ tầng và nhân lực để phối hợp lắp đặt, vận hành và hỗ trợ khách hàng.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp do SpaceX phát triển. Thay vì thay thế các hạ tầng đang vận hành, Internet vệ tinh có thể được tích hợp vào mô hình kết nối đa lớp, trong đó mỗi phương thức truyền dẫn đảm nhiệm vai trò phù hợp với yêu cầu về băng thông, tính liên tục, khả năng dự phòng và điều kiện triển khai.

Việc triển khai tại Hải Phòng đánh dấu bước đưa công nghệ này vào sử dụng thực tế ở các địa bàn biển đảo, nơi điều kiện địa lý tạo ra những thách thức riêng đối với hạ tầng viễn thông.