Cùng chào đón 2026 với tương lai vô hạn định!

Năm 2025 vừa khép lại với những dấu ấn khó phai về sự biến động. Theo báo cáo mới nhất từ tập đoàn nghiên cứu thị trường Ipsos thực hiện trên quy mô toàn cầu, tâm thế của nhân loại khi bước sang năm 2026 là một sự pha trộn giữa thực tế khắc nghiệt và niềm hy vọng bền bỉ.

Số liệu thống kê cho thấy có đến 66% người dân nhìn nhận năm 2025 là một năm tồi tệ đối với đất nước họ, và 50% cảm thấy đó là một năm không mấy thuận lợi cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, bất chấp những gam màu trầm đó, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa khi có tới 71% người tham gia khảo sát tin rằng năm 2026 sẽ là một năm khởi sắc hơn.

Thế giới bước sang chương mới không phải với sự sợ hãi, mà với một tâm thế thích nghi chủ động. Sau nhiều năm đối mặt với sự mệt mỏi vì thay đổi kể từ đại dịch, nhân loại đang dần biến những thách thức thành cơ hội trong một tương lai vô hạn định.

Sự chuyển dịch từ AI đe dọa sang AI cộng sự

Nếu như những năm trước, trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn còn là một khái niệm gây lo ngại về việc thay thế con người, thì bước sang năm 2026, công nghệ này đã trở thành một công cụ cốt lõi giúp tối ưu hóa hiệu suất.

Mặc dù chỉ có 49% người dân dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ tốt hơn vào năm tới so với năm nay, nhưng sự kỳ vọng vào công nghệ lại là một điểm sáng đáng ghi nhận. Thay vì làm việc nhiều giờ hơn, người lao động đang sử dụng công nghệ để giải phóng bản thân khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại.

Tại các nền kinh tế đang phát triển, việc ứng dụng công nghệ để phân tích dữ liệu hay sáng tạo nội dung không còn là đặc quyền của giới chuyên gia. Điều này tạo ra một nghịch lý năng suất tích cực khi con người làm việc ít hơn về thời gian nhưng tạo ra giá trị cao hơn. Từ đó, mỗi cá nhân có thêm khoảng trống để chăm sóc sức khỏe tinh thần, một yếu tố hiện được coi trọng ngang hàng với sức khỏe thể chất.

Hành động khí hậu: Từ tranh luận đến thực thi chính sách cứng

Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai xa xôi hay những lời cảnh báo lý thuyết. Năm 2026 đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa các cam kết phát thải trên phạm vi toàn cầu. Thế giới đã đi qua giai đoạn tranh cãi về việc liệu biến đổi khí hậu có thực sự xảy ra hay không để bước vào kỷ nguyên của những hành động pháp lý cụ thể và quyết liệt.

Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ coi xanh hóa là một trách nhiệm xã hội tự nguyện mà còn là điều kiện sinh tồn bắt buộc để duy trì chuỗi cung ứng. Việc áp dụng các loại thuế carbon và quy định khắt khe về môi trường tại các thị trường lớn đã thúc đẩy một làn sóng đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng và sản xuất.

Sự thức tỉnh trước mạng xã hội

Sự hoài nghi đối với các nền tảng công nghệ lớn đang đạt đến đỉnh điểm trong năm nay. Xu hướng lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống cá nhân đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi người dùng nhận ra những tác động tiêu cực của thế giới ảo.

Nghiên cứu của chuyên gia tương lai học Mark McCrindle cho thấy một bộ phận lớn giới trẻ đang thực hiện các bước cụ thể để giảm thời gian sử dụng màn hình và thoát khỏi sự lệ thuộc vào các thuật toán.

Mạng xã hội giờ đây bị nhìn nhận dưới lăng kính khắt khe hơn, tương tự như cách xã hội từng đối xử với các ngành công nghiệp có hại trong quá khứ. Sự thay đổi trong tư duy này đang thúc đẩy con người tìm về những kết nối trực tiếp, xây dựng các giá trị cộng đồng bền vững và ưu tiên những trải nghiệm thực tế ngoài đời thực.

Thế hệ Alpha và sứ mệnh tái định nghĩa tương lai

Một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh xã hội năm 2026 là sự trỗi dậy của thế hệ Alpha, những đứa trẻ sinh ra từ năm 2010 đến nay. Đây là thế hệ đầu tiên hoàn toàn được nuôi dưỡng trong kỷ nguyên số, nơi ranh giới giữa thực và ảo hầu như không tồn tại. Sự am hiểu công nghệ bẩm sinh không khiến họ trở nên xa cách, mà ngược lại, đang hình thành nên một thế hệ có tư duy giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh nhạy và mang tính toàn cầu.

Thế hệ Alpha đang bắt đầu tạo ra những tác động gián tiếp lên nền kinh tế thông qua việc định hình lại tiêu dùng của gia đình theo hướng bền vững và đạo đức hơn.

Họ không chỉ thừa hưởng trình độ giáo dục cao nhất trong lịch sử mà còn sở hữu một sự kết nối đa văn hóa sâu sắc thông qua internet. Những nhà quan sát xã hội tin rằng, thế hệ này sẽ sớm đưa ra những giải pháp đột phá cho các thách thức về môi trường và bất bình đẳng nhờ vào tầm nhìn vượt ra ngoài các rào cản truyền thống.

Tăng tỷ lệ giáo dục và giá trị sức khỏe tinh thần

Một xu hướng tích cực khác không thể bỏ qua là tỷ lệ giáo dục đại học tiếp tục tăng cao trên toàn thế giới. Thế hệ Alpha, những người sinh sau năm 2010, đang được trang bị trình độ học vấn và khả năng kết nối toàn cầu chưa từng có. Đây được kỳ vọng là thế hệ sẽ đưa ra những giải pháp đột phá cho các vấn đề nhức nhối toàn cầu nhờ tư duy đổi mới và sự am hiểu công nghệ từ sớm.

Đồng thời, khoảng 75% người dân bày tỏ mong muốn được chăm sóc tâm trí kỹ lưỡng hơn trong năm mới. Sự chuyển dịch từ y tế điều trị sang y tế dự phòng và chú trọng vào chất lượng sống chính là chìa khóa giúp con người đối mặt với những bất định của thời đại. Dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với 71% niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhân loại đang chứng minh rằng khả năng phục hồi chính là sức mạnh lớn nhất để tiến về phía trước.

Kỷ nguyên của sự cô độc và xu hướng kinh tế độc thân

Một thực tế đáng chú ý khi bước sang năm 2026 là sự gia tăng mạnh mẽ của các hộ gia đình độc thân và xu hướng sống một mình. Sau những biến động về kinh tế và sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân, nhiều người trẻ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z toàn cầu đang lựa chọn ưu tiên sự tự do cá nhân. Điều này dẫn đến sự bùng nổ của nền kinh tế độc thân, nơi các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế riêng cho việc tiêu dùng cá nhân hóa cao.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là một thách thức về sức khỏe tinh thần mang tên sự cô độc. Các chính phủ đang bắt đầu nhìn nhận cô đơn như một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng cần được giải quyết bằng các chính sách kiến tạo không gian sống cộng đồng. Việc cân bằng giữa quyền tự do cá nhân và nhu cầu kết nối xã hội thực chất sẽ trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận về phúc lợi con người trong năm nay.