Cung không đủ cầu, nhà liên kế & biệt thự TP.HCM liên tục tăng giá

Thị trường nhà liên kế, biệt thự tiếp tục thu hút

Các chuyên gia cho biết phân khúc nhà liên kế, biệt thự là một trong những loại hình tăng giá tốt và có tỷ lệ giao dịch thành công cao nhất trong năm 2021, do đó tiếp tục thu hút lượng quan tâm lớn từ giới đầu tư trong năm 2022. Dẫn chứng cho nhận định này, Cushman & Wakefield đã ghi nhận xu hướng giao dịch nhà liền thổ tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, thị trường cũng chứng kiến mức tăng giá cao của phân khúc này khi ghi nhận giá bán sơ cấp tăng 5 - 15% so với nửa đầu năm 2021.

Nguồn cung nhà phố, biệt thự không không đáp ứng được nhu cầu của người mua trong nửa đầu năm 2022. (Nguồn ảnh: Infonet)

Một trong những lý do thúc đẩy ở cả nhu cầu và giá bán của phân khúc này là tình trạng nguồn cung ngày càng hạn chế. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận tại TP.HCM có 921 căn biệt thự, nhà phố được mở bán, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, đơn vị này cũng dự báo nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố, biệt thự 6 tháng cuối năm có thể tăng nhẹ so với đầu năm.

Trước tình trạng nguồn cung "nhỏ giọt", nhu cầu về sản phẩm thấp tầng, nhất là phân khúc nhà liên kế, biệt thự vẫn tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, các dự án bàn giao sẵn nhà, có pháp lý đầy đủ và hạ tầng kết nối thuận tiện được nhà đầu tư ưu ái, mạnh dạn rót vốn.

The Classia - Điểm sáng góp phần kiến tạo "Đô thị sáng tạo" TP. Thủ Đức

Theo dự báo, phân khúc nhà phố và biệt thự TP.HCM 6 tháng cuối năm sẽ ghi nhận nguồn cung mới dao động khoảng 600 căn, tập trung phần lớn ở khu Đông. Trong đó, dự án nhà liên kế và biệt thự mới mang tên The Classia do Tập đoàn Khang Điền ("Tập đoàn") phát triển được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán nguồn cung eo hẹp của thị trường. Dự án đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư ngay từ trước khi mở bán.

The Classia thuộc quần thể khu dân cư hiện hữu Mega, Safira, mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, gần nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, vòng xoay Liên Phường, vòng xoay Phú Hữu. Cư dân The Classia chỉ mất 10 - 15 phút về trung tâm Quận 1 và KĐT Phú Mỹ Hưng; dễ dàng di chuyển đến KĐT mới Thủ Thiêm, thuận tiện kết nối các trung tâm du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Sân bay Quốc tế Long Thành…

The Classia tọa lạc tại vị trí đa kết nối của Thành phố Thủ Đức.

Lấy cảm hứng từ vùng đất Nice xinh đẹp, The Classia nổi bật với phong cách kiến trúc Tân cổ điển kết hợp giữa mái ngói Mansard hình chóp uy nghi cùng hệ ban công sắt nghệ thuật với những đường nét mềm mại. Trong không gian riêng tư tách biệt, chủ đầu tư còn bố trí những ô cửa sổ mái dọc mang đến nét chấm phá hiện đại, giúp ngôi nhà luôn thông thoáng và tràn ngập năng lượng tươi mới mỗi ngày.

The Classia kiến tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Với những công viên trải đều khắp dự án cùng chuỗi tiện ích hiện đại như sân tennis trên cao, phòng gym, khu leo núi, vườn BBQ… Sự kết hợp hài hòa giữa hoài cổ - hiện đại và không gian sống trong lành đã giúp The Classia mang về giải thưởng danh giá Best Housing Architectural Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất) và Best Housing Development HCMC (Dự án nhà ở xuất sắc nhất TP.HCM) tại Vietnam Property Awards 2021.

Với tôn chỉ pháp lý minh bạch là nền tảng cốt lõi, Tập đoàn Khang Điền đã cung cấp cho thị trường hơn 20.000 sản phẩm chất lượng, kiến tạo nên những khu dân cư đáng sống như The Venica, Lucasta, Verosa Park, Merita, Melosa, Mega… Nối tiếp thành công đó, The Classia trước khi mở bán sẽ đảm bảo pháp lý với sổ đỏ từng lô, xây sẵn nhà cũng như hoàn thiện tiện ích - cảnh quan và có giấy phép đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Bên cạnh chủ đầu tư Khang Điền, đồng hành cùng The Classia còn có các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản như Đơn vị nhà thầu An Phong Construction và Đơn vị quản lý CBRE Group.

The Classia tọa lạc tại TP. Thủ Đức, nơi có siêu hạ tầng kết nối và định hướng là "Đô thị sáng tạo" trong tương lai, hứa hẹn là chốn an cư thượng lưu thu hút tầng lớp doanh nhân, tri thức, chuyên gia và giới đầu tư về sinh sống. Thuộc quần thể khu dân cư hiện hữu Mega, Safira do Tập đoàn Khang Điền phát triển, The Classia sẽ là mảnh ghép mới góp phần hình thành nên cộng đồng tinh hoa tại khu Đông TP.HCM.

