Cùng sửa bếp, tôi chi nhiều hơn hàng xóm gần 35 triệu đồng - đến khi dọn vào ở mới thấy: Có những khoản “đắt” nhưng đáng từng đồng

Mặt bàn bếp cao thấp khác nhau: Chi tiết nhỏ nhưng cứu cái lưng mỗi ngày

Nếu phải chọn thứ khiến tôi hài lòng nhất trong căn bếp, đó chắc chắn là hệ mặt bàn bếp cao – thấp.

Nghe qua thì nhiều người sẽ thấy hơi "làm màu", nhưng ai từng nấu ăn nhiều mới hiểu: Chiều cao mặt bếp ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác mỏi lưng, đau vai và sự thoải mái khi đứng lâu.

Khu vực sơ chế của tôi được làm cao hơn một chút để khi thái rau, cắt thịt không phải cúi người quá nhiều. Trong khi khu vực bếp nấu lại thấp hơn để thao tác đảo chảo, nhấc nồi dễ hơn.

Trước đây ở căn nhà cũ, mỗi lần nấu ăn xong tôi đều thấy đau lưng. Còn bây giờ, cảm giác đứng bếp nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhiều gia đình hiện vẫn làm mặt bếp theo chiều cao "chuẩn chung", nhưng thực tế mỗi người có vóc dáng khác nhau. Với những ai thường xuyên nấu ăn, việc chỉnh chiều cao theo người dùng thật sự rất đáng đầu tư.

Không dùng gạch nhỏ, tôi chọn tấm ốp liền mạch để khỏi cọ ron mỗi tuần

Một trong những thứ khiến tôi từng phát điên ở căn bếp cũ là các đường ron gạch.

Dầu mỡ bám vào, lau mãi không sạch, vài tháng là chuyển màu đen sì. Có những hôm vừa dọn xong đã thấy bẩn trở lại.

Vì vậy lần này tôi quyết định dùng tấm ốp liền mạch cho khu vực bếp nấu thay vì gạch nhỏ truyền thống.

Chi phí ban đầu có nhỉnh hơn một chút, nhưng đổi lại là cảm giác sạch sẽ và cực kỳ dễ vệ sinh. Chỉ cần lau một lượt là sạch bóng, không còn cảnh dùng bàn chải cọ từng khe nhỏ.

Điều tôi thích nhất là bề mặt này có thể gắn phụ kiện nam châm. Tôi treo được rất nhiều dụng cụ nấu ăn lên tường mà không cần khoan đục lằng nhằng.

Bếp nhìn gọn hơn hẳn, nấu ăn cũng tiện tay hơn rất nhiều.

Máy rửa bát: Món đồ từng bị chê "phí tiền" nhưng lại giúp giảm cãi nhau trong nhà

Lúc tôi nói sẽ mua máy rửa bát, khá nhiều người phản đối.

"Ai ăn bao nhiêu bát mà phải mua?"

"Rửa tay vài phút là xong."

"Tiền đó để mua thứ khác có ích hơn."

Nhưng tôi vẫn mua.

Và đến giờ, đây có lẽ là món đồ gia dụng khiến tôi thấy "đáng tiền" nhất.

Không phải vì lười rửa bát, mà vì nó tiết kiệm rất nhiều năng lượng tinh thần.

Sau bữa tối, thay vì tranh luận xem ai rửa, ai dọn, cả nhà chỉ việc xếp bát đĩa vào máy rồi đi nghỉ. Những hôm có khách tới ăn lẩu hay ăn uống đông người, cảm giác "đỡ ngán" việc dọn dẹp rõ rệt.

Điều bất ngờ là máy còn rửa sạch hơn tôi tưởng, lại có sấy khô và khử khuẩn nên bát đĩa luôn khô ráo, không có mùi ẩm.

Đúng là có những món đồ nhìn qua tưởng xa xỉ, nhưng thực chất lại là khoản đầu tư cho chất lượng sống.

Tủ góc không còn là "góc chết" nhờ giỏ kéo

Ai từng dùng bếp chữ L chắc sẽ hiểu cảm giác bực nhất chính là tủ góc.

Đồ nhét vào đó rất khó lấy. Nhiều món cất xong là… quên luôn.

Lần này tôi lắp thêm hệ giỏ kéo bán nguyệt cho khu vực góc tủ. Chỉ cần kéo nhẹ là toàn bộ đồ bên trong trượt ra ngoài.

Những món như nồi lẩu, chảo lớn, hộp đựng thực phẩm đều dễ nhìn và dễ lấy hơn nhiều.

Phần dưới tôi còn làm thêm kệ lệch tầng để tận dụng không gian. Ngày trước tôi từng nghĩ đây là chi tiết "không cần thiết", nhưng dùng rồi mới thấy: Một căn bếp tiện hay không nằm ở những thứ rất nhỏ như vậy.

Thùng rác âm bàn: Nhìn thì tốn tiền, dùng rồi khó quay lại kiểu cũ

Chi tiết cuối cùng khiến nhiều người tranh cãi nhất chính là thùng rác âm bàn.

Bạn tôi bảo: "Mua cái thùng treo cánh tủ vài trăm nghìn là được rồi, việc gì phải khoét mặt bàn".

Nhưng sau vài tháng sử dụng, tôi thấy quyết định này cực kỳ đúng.

Khi nấu ăn, rác như vỏ rau, đầu cá hay giấy lau có thể gạt thẳng xuống dưới, không phải cúi người mở tủ hay chạy đi tìm thùng rác.

Bếp sạch hơn hẳn trong lúc nấu, đặc biệt là những hôm làm nhiều món.

Quan trọng nhất là nhìn tổng thể căn bếp gọn và đẹp hơn rất nhiều. Với người dành nhiều thời gian nấu ăn, cảm giác "mọi thứ đúng vị trí" thực sự khiến công việc nhẹ đi đáng kể.

Có những khoản tiết kiệm trước mắt nhưng lại khiến mình mệt lâu dài

Sau khi ở được vài tháng, tôi nhận ra điều quan trọng nhất khi sửa nhà không phải là làm thật đắt tiền, mà là hiểu mình cần gì nhất trong sinh hoạt hằng ngày.

Có những món hoàn toàn có thể cắt giảm. Nhưng cũng có những thứ dùng mỗi ngày, nếu làm tốt ngay từ đầu thì vài năm sau vẫn thấy đáng.

Đặc biệt với nhà bếp – nơi nhiều phụ nữ dành rất nhiều thời gian – cảm giác thoải mái đôi khi còn quan trọng hơn chuyện "tiết kiệm được bao nhiêu lúc ban đầu".

Và thú thật, sau lần sửa bếp này, tôi mới hiểu một điều: Có những khoản chi nhìn thì đắt, nhưng thực ra lại là cách mua sự dễ chịu cho chính mình mỗi ngày.