Cuộc chạy đua về đích của đại dự án hơn 16 tỷ USD tại thành phố lớn nhất Việt Nam

Ngày 20/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung tăng cường nguồn lực, điều phối và đẩy nhanh tiến độ thi công 4 gói thầu thuộc đường găng của Dự án Thành phần 3, thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

4 gói thầu trọng yếu được yêu cầu tăng tốc gồm gói thầu 4.8, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói thầu 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách; gói thầu 7.8, thi công phần thô nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; gói thầu 11.5, thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà để xe.

Theo ACV, đây là những gói thầu có phạm vi công việc lớn, nhiều hạng mục được triển khai đồng thời, đồng thời có sự liên kết về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và trình tự thi công. Vì vậy, trong giai đoạn hoàn thiện, ACV đang tập trung cao độ cho công tác điều phối, huy động nguồn lực và tổ chức thi công theo các mốc ưu tiên.

Thi công công trình nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Ảnh: Phạm Tùng

Dự án Thành phần 3 gồm 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó 4 gói thầu đã hoàn thành và 12 gói thầu đang triển khai. Song song với việc đẩy nhanh các gói thầu thuộc đường găng, nhiều hạng mục quan trọng đã đạt tỷ lệ thực hiện cao, tạo cơ sở chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt, thử nghiệm và tích hợp hệ thống.

Cụ thể, gói thầu 4.6 gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác đã đạt gần 99% giá trị hợp đồng, không bao gồm dự phòng phí. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, trong đó khu vực sân đỗ đạt 100%; những hạng mục còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện theo kế hoạch.

Gói thầu 4.9 về hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đạt gần 98% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính đã đạt khối lượng cao; hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt khoảng 99%, hệ thống điện và điều khiển đạt hơn 99%. Nhà thầu đang tiếp tục thực hiện thử nghiệm, tích hợp và vận hành thử.

Gói thầu 4.11 về công trình xử lý nước thải đạt hơn 91% giá trị hợp đồng. Các hạng mục xây dựng cơ bản đã được triển khai với khối lượng lớn; hệ thống công nghệ, điện, ICT và phòng cháy, chữa cháy đang được hoàn thiện. Mục tiêu là hoàn thành xây dựng và nghiệm thu kỹ thuật hệ thống thiết bị trước ngày 30/9/2026.

Phối cảnh sân bay Long Thành.

Trong khi đó, gói thầu 4.12 gồm đường cất hạ cánh số 2, đường lăn và các công trình đồng bộ đạt hơn 81% giá trị hợp đồng. Kết cấu chính đường cất hạ cánh đã hoàn thành 100%; các hạng mục đường lăn, đường công vụ và công trình đồng bộ tiếp tục được hoàn thiện theo kế hoạch.

Gói thầu 4.7 về sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các công trình khác đạt gần 95% giá trị hợp đồng.

Theo ACV, tính đến đầu tháng 9/2026, giá trị thực hiện của 16 gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Thành phần 3 đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, không bao gồm dự phòng phí.

Việc tập trung nguồn lực cho 4 gói thầu thuộc đường găng được ACV xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc hoàn thiện, lắp đặt, thử nghiệm và tích hợp các hệ thống đã đạt khối lượng cao.