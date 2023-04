Cuộc chiến dìm giá xe điện tại Trung Quốc: Có mẫu giảm tới hàng chục nghìn USD, dân sales tuyệt vọng nài nỉ khách lái thử

Chỉ trong vòng 1 tuần, liên doanh Trung Quốc của Volkswagen đã giảm 18% giá xe điện ID.3. Changan Automobile, một trong những nhà sản xuất ô tô thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, chiết khấu 3.000 USD, tung ưu đãi sạc miễn phí cũng một loạt chương trình khác dành riêng cho xe điện. BYD, nhà sản xuất EV lớn nhất cả nước, cũng công bố đợt giảm giá thứ hai chỉ trong vòng 1 tháng đối với một số mẫu xe cũ.

Trong bối cảnh doanh số bán ô tô sụt giảm, các thương hiệu ô tô đang làm mọi cách để duy trì tính cạnh tranh, từ cung cấp quà tặng cho đại lý đến giảm giá sâu. Hơn 40 nhà sản xuất đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi. Các khoản giảm giá lên tới vài trăm USD cho các mẫu xe giá rẻ và hàng chục nghìn USD cho các dòng xe cao cấp hơn.

Tu Le, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Sino Auto Insights ở Bắc Kinh, người có kinh nghiệm trong ngành ô tô Trung Quốc và Mỹ suốt 25 năm cho biết: “Mức độ nghiêm trọng của chu kỳ giảm giá này là điều tôi chưa từng thấy trước đây”.

Cuộc cạnh tranh về giá cả đã làm lung lay những gì từng được coi là trụ cột trong vài năm qua. Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, doanh số bán xe đã giảm 13% trong 3 tháng đầu năm 2023. Doanh thu ô tô truyền thống sụt giảm, trong khi tốc độ tăng trưởng của xe điện chậm lại.

Theo The New York Times, thị trường xe điện Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng kể từ năm 2020, một phần nhờ hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình này hết hạn vào tháng 12 sau 13 năm, một cuộc cạnh tranh gay gắt đã nổ ra trong một phân khúc thị trường vốn đang rất đông đúc.

Một cuộc chiến về giá khốc liệt đang diễn ra tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Đồng thời, các nhà sản xuất ô tô truyền thống cũng đang tranh nhau “xả” hàng tồn kho trước khi áp dụng các tiêu chuẩn khí thải quốc gia. Việc bán các loại xe chạy bằng dầu diesel và khí đốt khi đó sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhất là sau sự kiện Tesla giảm giá bán lần thứ 2 chỉ trong 3 tháng.

Trong tháng này, Wang Chuanfu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của BYD, đề xuất chính phủ gia hạn miễn thuế để giảm chi phí mua xe điện thay vì ép chúng hết hạn trong năm nay. Phòng Thương mại Đại lý Ô tô của Trung Quốc cũng kêu gọi giới chức trì hoãn 6 tháng rồi mới thực hiện các tiêu chuẩn khí thải mới.

Tình trạng các hãng xe giảm giá cũng diễn ra ở cả Mỹ và châu Âu, song ở Trung Quốc được cho là đặc biệt nghiêm trọng. Đây không chỉ là thị trường EV lớn nhất mà còn cạnh tranh nhất - nơi các nhà sản xuất ô tô nội địa phá vỡ thành quả suốt 40 năm của các thương hiệu ngoại.

Theo The New York Times, hiện Trung Quốc có khoảng 300 hãng sản xuất xe điện nội địa. Didi, dịch vụ gọi xe hàng đầu của Trung Quốc, đã phát triển chiếc EV dành riêng cho tài xế. Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại thông minh, lên kế hoạch ra mắt xe điện vào năm 2023 và ngay cả Evergrande, nhà phát triển bất động sản nức tiếng vì “bom nợ” cũng không để mình lạc hậu.

Các thương hiệu ô tô đang làm mọi cách để duy trì tính cạnh tranh

Trung Quốc là thị trường hàng đầu về ô tô điện cũng như số lượng xe bán ra, thậm chí nhiều hơn cả phần còn lại của thế giới cộng lại vào năm ngoái. Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài theo đó nhận ra nhu cầu cấp thiết trong việc giành lại chỗ đứng tại đại lục.

Cui Dongshu, tổng thư ký Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc, cho biết cuộc chiến giá cả “chắc chắn sẽ tiếp tục” vì tầm quan trọng của việc sản xuất xe điện số lượng lớn.

“Cuối cùng, những công ty doanh số nhỏ, công nghệ kém sẽ bị đào thải”, ông Cui nói.

Các công ty ô tô và đại lý hiện đang cố gắng hết sức để phục vụ khách hàng. Một số đại lý cung cấp kỳ nghỉ miễn phí hoặc quà tặng để lôi kéo khách hàng chạy xe thử nghiệm. Số khác thì tiếp cận các trạm sạc với hy vọng đẩy mạnh được doanh thu.

Tháng trước, tấm áp phích từ một đại lý Toyota phía nam Thâm Quyến đã gây xôn xao cõi mạng. Quảng cáo nêu rõ khách hàng sẽ được tặng một chiếc sedan chạy xăng miễn phí nếu mua một chiếc bZ4X - dòng thể thao đa dụng chạy bằng điện của công ty. Sau đó mọi người mới vỡ nhẽ rằng đây chỉ là một trò đùa để thu hút dư luận.

Cuộc cạnh tranh về giá cả đã làm lung lay những gì từng được coi là trụ cột trong vài năm qua.

Kevin Yang, 29 tuổi, đã đến một đại lý của Volkswagen ở Thành Đô vào tháng trước để xem xe điện. Anh bị ấn tượng mạnh khi chứng kiến sự tuyệt vọng của những người bán hàng. Họ nán lại đến tận cuối ngày chỉ để nài nỉ Yang lái thử. Nhiều cuộc điện thoại cũng liên tục được gọi đến với lời đề nghị giảm giá hấp dẫn nếu Yang quay trở lại cửa hàng.

“Cuộc đua bây giờ thực sự căng thẳng”, Yang nói.

Theo các chuyên gia, có nhiều điểm tương đồng giữa thị trường xe điện sôi nổi ở Trung Quốc và những ngày đầu điện thoại thông minh bùng nổ - thời điểm một sản phẩm mới thu hút rất nhiều thương hiệu mới nổi đến cạnh tranh.

Theo Zhu Jiangming, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Leapmotor, giá ô tô điện sẽ giảm nhanh hơn so với ô tô truyền thống vì giống như điện thoại thông minh, các nhà sản xuất EV sẽ được hưởng lợi khi giá linh kiện giảm và các tính năng được cải thiện.

Theo The New York Times, giá trung bình cho một chiếc ô tô điện ở Trung Quốc đã thấp hơn đáng kể so với phần còn lại của thế giới: khoảng 35.000 USD so với 60.000 USD ở châu Âu và 70.000 USD ở Mỹ.

William Li, giám đốc điều hành của Nio, một trong những công ty sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, cho biết ông đã lên kế hoạch để Nio đứng ngoài cuộc chiến về giá mà ông cho là “không lành mạnh và không bền vững”. Đối với các nhà sản xuất ô tô khí đốt truyền thống, “giảm giá là biện pháp cuối cùng trong nỗ lực giành thị phần”.

Theo: The New York Times, Bloomberg