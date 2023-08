Cuốc đất làm ruộng, cô gái trẻ nhặt được viên kim cương, lập tức giao nộp cho chính quyền hóa ra là "quốc bảo" trị giá hơn 3,3 nghìn tỷ đồng

Cô gái tìm được “quốc bảo”

Năm 1977, một sự kiện chấn động xảy ra ở Sơn Đông, Trung Quốc, một cô gái đã tìm thấy viên kim cương tự nhiên quý hiếm ngay trên chính mảnh ruộng nhà mình. Nguồn gốc của viên kim cương này là gì, tại sao nó lại xuất hiện ở đây và điều gì đã xảy ra với cuộc sống của cô gái sau đó?

Ngụy Chấn Phương chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh viên kim cương nhặt được.





Như bao ngày, Ngụy Chấn Phương (21 tuổi) đi làm đồng như thường lệ, khi cô chuẩn bị về nhà thì trông thấy còn một khóm cỏ chưa được phát nên đã đem cuốc qua. Cuốc đến nhát thứ hai thì bị khựng lại bởi một vật cứng. Nhìn hình thù giống một cục đá nhưng lại có ánh sáng óng ánh phát ra, cô bèn bỏ viên đá vào túi và đi về nhà.

Ngay khi về đến nhà, cô đã đưa viên đá cho cha xem, nhưng cha cô cũng chưa từng nhìn thấy vật như vậy trước đây và cho rằng đó chỉ là một viên đá bình thường. Còn anh cả cô nhìn vào lại nói rằng nó thật giống một viên kim cương.

Chẳng mấy chốc, tin tức Chấn Phương nhặt được viên đá quý đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới, thậm chí còn đến tai chính quyền địa phương. Nhiều người đến nhà cô mỗi ngày vì muốn tận mắt trông thấy hòn đá. Nhưng chính điều này lại khiến cha cô lo lắng, ông sợ rằng sẽ có người tham lam mà hãm hại gia đình.

Về phía chính quyền, sau khi biết tin, cấp trên đã cử các chuyên gia đến nhà cô để tiến hành giám định. Qua nhiều lần kiểm tra, phân tích, các chuyên gia xác định viên đá mà cô nhặt được thực sự là một viên kim cương. Viên kim cương có kích thước tới 158,7869 carat, được định giá lên tới 1 tỷ NDT (tương đương khoảng 3.300 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Ngụy Chấn Phương quyết định đến Bắc Kinh giao nộp cho chính quyền để đảm bảo an toàn cho gia đình, thậm chí trưởng thôn còn giao một số thanh niên trong làng hộ tống cô trên đường đi.

Dưới sự thẩm định của cơ quan thẩm định quốc gia, các chuyên gia đã khẳng định viên đá mà cô gái nông thôn này giao nộp thuộc hàng tốt nhất trong số các loại kim cương. Đây là viên kim cương tự nhiên lớn nhất Trung Quốc, có kết cấu tinh khiết, trong suốt như nước và được xếp hạng vào danh sách bảo vật quốc gia, được đưa vào lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng quốc gia. Các nhà lãnh đạo đã đặt tên cho nó là viên kim cương Trường Lâm.



Cuộc sống hiện tại

Câu chuyện kỳ diệu này đã khiến cái tên Ngụy Chấn Phương nổi tiếng trên khắp các mặt báo. Cô tham gia cuộc họp tuyên dương, gặp mặt các lãnh đạo cấp cao và nhiều khách mời đặc biệt trong cuộc hội nghị lớn của quốc gia. Cô được trao thưởng 30.000 NDT (hơn 98 triệu đồng) vì cống hiến của mình cho đất nước.

Khi thông tin được lan truyền rộng rãi, Ngụy Chấn Phương trở nên nổi tiếng. Ai ai cũng khen ngợi cô. Khi được đề nghị trao thưởng cho cô vì đã giao lại "bảo vật quốc gia" này nhưng cô đã từ chối những phần quà đắt tiền, chỉ hi vọng hợp tác xã địa phương nhận một chiếc máy kéo.

Chính quyền đã triển khai yêu cầu của Ngụy Chấn Phương và cấp cho thành phố Lâm Nghi 1 triệu NDT để duy trì thủy điện, cải thiện điều kiện tưới tiêu tại các cánh đồng địa phương. Ngoài ra, Ngụy Chấn Phương được sắp xếp làm việc trong một nhà máy với mức lương 1 nghìn NDT.

Dù trở nên nổi tiếng, nhưng Ngụy Chấn Phương không đắm chìm trong những thứ hư vinh mà tiếp tục quay về cuộc sống thường nhật và chăm chỉ lao động như chưa từng có sự kiện chấn động như vậy xảy ra.

Ngụy Chấn Phương thời trẻ





Ngụy Chấn Phương kết hôn với người bạn trai 8 năm của mình. Tuy nhiên, cuộc sống sau hôn nhân của họ gặp nhiều biến cô lớn.Những năm 1980, Ngụy Chấn Phương bị chẩn đoán ung thư vú và nhưng may mắn cô hồi phục sau 5 năm điều trị. Không may, chồng cô cũng bị rối loạn tâm thần do công việc. Trí nhớ của anh đã giảm sút đáng kể, Ngụy Chấn Phương quyết định ngày ngày trò chuyện với chồng để anh không quên đi quá khứ của họ. Số tiền thưởng khi nhặt được viên kim cương đã được dùng để chi trả viện phí cho cả 2 vợ chồng.

Tuy cuộc sống nhiều biến cố, nhưng cô chưa bao giờ hết lạc quan hay hối hận về quyết định trong quá khứ: “Trao trả bảo vật cho đất nước là điều đúng đắn nhất mà tôi đã từng làm. Đây cũng là điều khiến tôi tự hào về bản thân mình.”

Ngụy Chấn Phương chụp cùng chồng và 2 cháu nội.





Hiện tại, Ngụy Chấn Phương đã nghỉ hưu. Cô và chồng chỉ có một người con trai nhưng gia đình viên mãn. Con trai cô hiện tại đang làm tại Văn phòng Quản lý Đô thị, người con dâu dạy học tại một trường địa phương và 2 cháu nội kháu khỉnh.

Theo Sohu