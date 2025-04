Cuộc đời chìm nổi của 'Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn'

Sài Gòn thập niên 1960 - 1970 có 4 người đẹp mà tài năng và nhan sắc của họ vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Công chúng gọi họ là "tứ đại mỹ nhân". Xinh đẹp và nổi tiếng song số phận của họ lại có nhiều nỗi buồn chất chứa sau những hào quang danh vọng.

Kiều Chinh vẫn làm nghề, kín tiếng chuyện chồng con

Diễn viên Kiều Chinh tên đầy đủ Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Bà là một trong nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất ở miền Nam trước năm 1975. Sở hữu những đường nét sắc lẹm với đôi mắt biết nói đầy ma lực, Kiều Chinh từng hút hồn bao người qua những vai diễn.

Thần thái quý phái và nhan sắc là điểm tựa để cái tên Kiều Chinh vươn ra Hollywood.

Kiều Chinh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới chinh phục thị trường Hollywood. Một trong những vai diễn nổi bật của bà là trong bộ phim The joy luck club (1993). Năm 1968, Kiều Chinh đóng phim Chuyện năm Dần (Year of the Tiger) do Mỹ sản xuất với nam tài tử nổi tiếng Marshall Thompson.

Kiều Chinh được nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Emmy cho bộ phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của bà cho nghệ thuật và cộng đồng.

Nhan sắc và sự tài tình trong diễn xuất đã giúp bà xây dựng được khối tài sản điện ảnh khổng lồ lên tới 100 tác phẩm.

Năm 1975, Kiều Chinh ra nước ngoài định cư và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Những năm gần đây, thi thoảng bà về nước và xây dựng nhiều quỹ học bổng để giúp đỡ trẻ em nghèo.

Ở tuổi xế chiều, Kiều Chinh vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái mặn mà.

Nghệ sỹ rất kín tiếng chuyện đời tư vì muốn cuộc sống thường nhật có không gian bình yên. Đến nay vẫn không ai biết chuyện chồng con của bà. Bà chọn cuộc sống an yên khi tu tại gia và ăn chay trường.

Ở tuổi 88, diễn viên gạo cội vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sức khỏe, sự bền bỉ và phong thái chuyên nghiệp trong công việc.

Tuổi tác đã cao nhưng minh tinh Kiều Chinh thu hút bởi nét đẹp tự nhiên, sự điềm tĩnh, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành. Bà vẫn sở hữu làn da đầy sức sống, vóc dáng nhanh nhẹn, khoẻ mạnh.

Kiều Chinh về Việt Nam đóng phim ở tuổi 88.

Cuối tháng 3 vừa qua, Kiều Chinh trở về Việt Nam để tham gia một dự án phim đặc biệt cùng nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh. Bà vinh dự khi được quay lại quê hương để cống hiến cho một dự án mang nhiều ý nghĩa.

Với bề dày kinh nghiệm và tên tuổi vang dội tại Hollywood, sự trở lại của ngôi sao điện ảnh Kiều Chinh trong dự án phim này không chỉ là một dấu ấn cá nhân mà còn mang theo hy vọng tạo sự kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kim Cương an yên sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân

NSND Kim Cương sinh năm 1937, được mệnh danh là "kỳ nữ" của sân khấu kịch nói miền Nam. Bà không chỉ thu hút khán giả bởi tài năng diễn xuất vượt trội mà còn sở hữu nhan sắc hiếm có. Nữ nghệ sỹ có vẻ đẹp đậm chất Á Đông, nổi tiếng với mái tóc xoăn, lọn tóc mái uốn cụp đậm chất tiểu thư điệu đà, sống mũi dọc dừa và nụ cười tươi dễ tạo thiện cảm với người đối diện.

"Cô Diệu" của Lá Sầu Riêng để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ đôi mắt biết cười, sống mũi dọc dừa.

Ngoài tài diễn xuất, Kim Cương còn là người viết kịch, từng soạn nhiều vở diễn với bút danh Hoàng Dũng. Kim Cương được đánh giá là người mở đường cho kịch nói Sài Gòn sau năm 1975. Bà từng đi tu nghiệp Bulgaria, ngành đạo diễn.

Trải qua nhiều năm, Đoàn kịch nói Kim Cương đã chinh phục khán giả bằng hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Người mua hạnh phúc và Hai mùa giáng sinh.

Đoàn kịch nói Kim Cương hoạt động gần 40 năm cho đến khi hoàn thành sứ mệnh sân khấu của mình vào năm 1994. Năm 2006, bà nhận được Kỷ lục Guinness Việt Nam là "Nữ nghệ sỹ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất".

NSND Kim Cương vẫn tươi trẻ ở tuổi 88.

Có sự nghiệp vang dội nhưng NSND Kim Cương không được may mắn trong chuyện tình cảm. Bà trải qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân. Bù lại, nữ nghệ sỹ có người con trai tài giỏi và rất hiếu thảo với mẹ.

NSND Kim Cương hiện sống trong một căn nhà khang trang ở Phú Nhuận (TP.HCM), cùng con trai và cháu nội. Theo nữ nghệ sỹ, căn nhà được bà mua cách đây 50 năm, từ thu nhập khi đi diễn kịch.

Ở tuổi U90, NSND Kim Cương vẫn giữ đẹp vẻ đẹp phúc hậu. Bà luôn duy trì thói quen trang điểm, làm móng, ăn vận chỉn chu và mái tóc xoăn đặc trưng suốt bao năm qua.

NSND Kim Cương thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ các nghệ sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 10/2024, Kim Cương phải nhập viện cấp cứu vì lên cơn đau tim. Qua cơn nguy kịch, bà càng trân trọng hơn tới giá trị của cuộc sống.

Những năm qua, NSND Kim Cương là một trong những nghệ sỹ rất tích cực hoạt động từ thiện. Bà chăm chỉ đi quyên góp, xin tài trợ để có tiền làm thiện nguyện như một cách trả ơn cuộc đời.

Thẩm Thuý Hằng một đời lừng lẫy, lụi tàn vì thẩm mĩ

Thẩm Thúy Hằng sinh năm 1939 ở Hải Phòng, lớn lên ở An Giang. Năm 16 tuổi, bà tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh và đã giành được giải thưởng cao nhất.

Ở tuổi 18, Thẩm Thúy Hằng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp mà bộ phim đầu tay là Người đẹp Bình Dương. Vai diễn đã lập tức đưa bà lên hàng ngôi sao. Từ đó, bà liên tục được mời đóng phim và phim nào cũng thành công, cát-sê mỗi phim tới cả cân vàng.

Nhan sắc thời đỉnh cao của Thẩm Thuý Hằng.

Thẩm Thúy Hằng được gọi là tuyệt đỉnh giai nhân của Sài Gòn thập niên 1960 - 1970. Bà có nhan sắc hút hồn vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa kiêu sa sắc sảo, vừa tự nhiên, dịu dàng. Mỗi khi ngắm lại loạt ảnh thời trẻ của Thẩm Thúy Hằng, các thế hệ nhan sắc sau này đều phải ngưỡng mộ.

Vẻ đẹp và tài năng giúp bà nhận được lời mời đóng phim của các nhà sản xuất đến từ Mỹ, Thái Lan, Hong Kong, Nhật Bản, Đài Loan...

Vẻ đẹp của bà từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng nhưng cuộc sống riêng của Thẩm Thúy Hằng lại khá nhiều bi kịch. Bà từng bị gia đình ép kết hôn với một người mình không yêu, để rồi cuộc hôn nhân tan vỡ và minh tinh trở thành mẹ đơn thân khi mới 24 tuổi.

Sáu năm sau, bà lên xe hoa lần thứ hai, lần này là cuộc hôn nhân hạnh phúc với người đàn ông bà yêu và kính trọng. Chính vì vậy nên sự ra đi của ông vào năm 2003 là mất mát to lớn đối với Thẩm Thúy Hằng, bà lẻ bóng từ đó.

Nhan sắc thay đổi của mỹ nữ một thời ở tuổi xế chiều khiến nhiều người xót xa.

Một trong những bi kịch lớn nhất cuộc đời Thẩm Thúy Hằng là hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt bà biến dạng. Vốn kín tiếng, hoa khôi nức tiếng Sài thành, gương mặt vàng của màn bạc một thời lại càng lui về cuộc sống ẩn dật, tìm niềm vui với Phật pháp và làm từ thiện.

Tháng 9/2022, Thẩm Thuý Hằng qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 82 tuổi.

Thanh Nga - hồng nhan bạc mệnh

Thanh Nga sinh năm 1942, là nghệ sỹ cải lương nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn những năm 60 - 70 thế kỷ trước. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều vở diễn kinh điển như Người vợ không bao giờ cưới, Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh...

Không chỉ sở hữu giọng ca tuyệt vời, Thanh Nga còn khiến khán giả say mê bởi nhan sắc hoàn mỹ. Nữ nghệ sỹ có gương mặt trái xoan, đôi mắt đượm buồn và suối tóc dài suôn mượt.

Nét đẹp sang trọng, quý phái và đậm chất Á Đông của Thanh Nga.

Trong giới cải lương, Thanh Nga có lượng fan đông đảo bậc nhất. Hiếm nữ nghệ sỹ nào nhận được sự hâm mộ như bà. Nhờ bà, những suất diễn của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga tại rạp Hưng Đạo luôn chật kín không còn một chỗ trống. Mỗi khi kết thúc đêm diễn, luôn có một đám đông đứng ngoài rạp chờ đợi để nhìn mặt Thanh Nga.

Hồng nhan bạc mệnh, Thanh Nga qua đời tức tưởi ở tuổi 36. Vợ chồng bà bị bắn trong vụ ám sát chấn động Sài Gòn ngày 26/11/1978. Tối đó, họ cùng con trai Hà Linh và vệ sĩ riêng vừa đỗ xe trước cổng nhà thì có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng dùng súng ngắn khống chế vệ sĩ và vợ chồng bà với ý định bắt cóc Hà Linh. Thanh Nga quyết giấu con trai sau lưng rồi nằm đè lên để giữ tính mạng cho con. Không đạt mục đích, 2 kẻ lạ mặt bắn chết vợ chồng Thanh Nga rồi lên xe tẩu thoát.

Ra đi khi còn rất trẻ nhưng nhan sắc và tài năng của Thanh Nga đến nay vẫn được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Trải qua hàng chục năm, khi nhắc đến các ngôi sao cải lương, công chúng Sài Gòn luôn nhắc đến NSƯT Thanh Nga, nữ nghệ sỹ tài sắc vẹn toàn bậc nhất trong làng nghệ thuật sân khấu miền Nam.