Cuộc đua thị phần tháng 3: Omoda đối đầu Mitsubishi, Honda bằng mức ưu đãi gần trăm triệu

Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 3/2026 với nhiều chương trình ưu đãi từ các hãng xe nhằm kích cầu tiêu dùng sau giai đoạn cao điểm mua sắm dịp Tết. Từ các thương hiệu mới gia nhập như Omoda & Jaecoo cho tới những cái tên quen thuộc như Mitsubishi, Honda, Toyota hay Ford, nhiều mẫu xe đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng quà quy đổi với giá trị từ vài chục đến gần 100 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo

Trong nhóm sản phẩm hướng tới khách hàng trẻ, Omoda C5 tiếp tục là dòng xe nổi bật nhờ phong cách C-Coupe khác biệt cùng trải nghiệm công nghệ hiện đại. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này được hỗ trợ 110% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 59–73 triệu đồng tùy địa phương đăng ký. Ngoài ra, hãng còn áp dụng chương trình vay 0% lãi suất trong 12 tháng đầu với thời hạn vay tối đa 96 tháng, kèm ưu đãi miễn phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 50.000 km theo điều kiện áp dụng. Omoda C5 hiện có giá bán từ 479,1 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Jaecoo J7 Flagship nhận mức hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 72-86 triệu đồng tùy khu vực. Bên cạnh đó, khách hàng còn được áp dụng chính sách vay 0% lãi suất trong 12 tháng đầu với thời hạn vay tối đa 96 tháng. Mẫu SUV này hiện có giá bán từ 729 triệu đồng.

Trong khi đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) cũng được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, đi kèm bộ quà tặng trị giá tới 45 triệu đồng. Giá bán của phiên bản này hiện từ 879 triệu đồng.

Mitsubishi

Mitsubishi là một trong những hãng có chương trình ưu đãi rộng trong tháng 3/2026. Trong đó, mẫu bán tải Triton nhận ưu đãi đáng chú ý nhất khi được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 56 triệu đồng, đồng thời tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi của mẫu xe này có thể lên tới khoảng 76 triệu đồng tùy phiên bản.

Ở nhóm MPV, Mitsubishi Xpander bản AT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng, nâng tổng giá trị ưu đãi lên khoảng 75 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản Xpander Premium và Xpander Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 33–35 triệu đồng, đồng thời tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Mẫu SUV đô thị Mitsubishi Xforce cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 30–35 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu 15–20 triệu đồng. Ở phân khúc sedan cỡ B, Mitsubishi Attrage tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản, tương đương khoảng 38–49 triệu đồng tùy bản, cùng các quà tặng phụ kiện hoặc phiếu nhiên liệu.

Honda

Honda trong tháng 3/2026 triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe với mức giảm dao động từ khoảng 27 triệu đến gần 100 triệu đồng. Trong đó, Honda City được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị khoảng 27–28 triệu đồng tùy phiên bản.

Ở phân khúc SUV, Honda HR-V bản L được ưu đãi khoảng 37,5 triệu đồng, trong khi mẫu MPV BR-V được hỗ trợ từ khoảng 31 đến 35 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ C Honda CR-V bản G và L cũng được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị khoảng 50–55 triệu đồng.

Đáng chú ý, Honda Civic là mẫu xe có mức ưu đãi lớn nhất của hãng trong tháng khi được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 100 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota

Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi cho một số mẫu xe chủ lực trong tháng 3/2026. Trong đó, sedan Vios được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 23–27 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu SUV đầu bảng Yaris Cross cũng được hưởng khuyến mãi tương tự. Mức giảm của từng phiên bản dao động từ 33-37 triệu đồng.

Hai mẫu MPV Veloz Cross và Avanza Premio cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, với giá trị ưu đãi khoảng 56–66 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Ngoài ra, một số đại lý còn bổ sung quà tặng phụ kiện hoặc hỗ trợ tài chính nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông.

Ford

Ford cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho các mẫu xe chủ lực trong tháng 3. Trong đó, Ford Territory thường được hỗ trợ từ khoảng 50 đến 70 triệu đồng dưới dạng lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt tùy phiên bản và đại lý.

Mẫu bán tải Ford Ranger được tặng phụ kiện hoặc hỗ trợ tài chính quy đổi khoảng 20–40 triệu đồng. Trong khi đó, Ford Everest có mức ưu đãi khoảng 30–50 triệu đồng tùy khu vực.

Đối với mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer, một số đại lý áp dụng mức giảm từ khoảng 80 đến 100 triệu đồng nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe nhập khẩu dung tích lớn.