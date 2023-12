Cuộc sống của cặp nghệ sĩ nổi tiếng sau 5 năm bỏ phố lên rừng

Vào đầu năm 2019, gia đình ca sĩ Hoàng Lê Vi - nhạc sĩ Trương Lê Sơn lặng lẽ rời Sài Gòn để lên Đà Lạt sinh sống. Thời điểm ấy, trào lưu bỏ phố lên rừng còn chưa nở rộ nên nhiều người còn cảm thấy “lạ đời”. Một ca sĩ phòng trà - một nhạc sĩ nổi tiếng lại quyết định rời nơi phồn hoa, tạm gác sự nghiệp để đến chốn xa xôi làm nông và chăm lo chuyện bếp núc.

Bỏ phố lên rừng để “cứu lấy” tâm hồn

Sau gần 5 năm lựa chọn cuộc sống mới, Hoàng Lê Vi thổ lộ, cô cùng chồng bỏ phố lên rừng không phải để trải nghiệm hay nghỉ dưỡng. Cô chọn rời xa thành phố để “cứu lấy tâm hồn” đang chịu sự dày vò của căn bệnh trầm cảm.

Nghĩ về thời điểm khổ sở ấy, Hoàng Lê Vi tự cười bản thân mình, khi âm nhạc là “vị thuốc” an ủi tâm hồn đối với người nghệ sĩ, nhưng không đủ để chữa lành vết thương ngày một lớn trong tâm hồn cô. Càng hát cô càng bị kéo sâu vào cơn bĩ cực của chính mình.

“Thực sự thời điểm đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình. Sau khi sống ở Đà Lạt, không còn sự vội vã, áp lực, không gian yên tĩnh nơi đây đã giúp tôi thấu hiểu các bài học nhân sinh nhanh hơn. Tôi học cách chấp nhận hết thảy những biến cố cuộc sống, vui vẻ nhìn lại và biết rằng mình phải đặt hết những điều đó ở lại phía sau, thế là an lành”, Hoàng Lê Vi tâm sự.

“Mỗi ngày trôi qua với việc nhà, vườn tược, chăm sóc con cái... Giờ đây tôi có thể tự tin nói với bản thân rằng “mình đã đến đích rồi”. Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”.

Tới tận bây giờ, Hoàng Lê Vi và ông xã thỉnh thoảng vẫn nhận được những câu hỏi có cảm thấy tiếc nuối vì quyết định năm xưa rời bỏ phố thị - nơi mang lại thu nhập khủng nhờ hoạt động âm nhạc.

Nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng với cô đó lại là sự may mắn. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô là người dễ thích nghi và không có tính đứng núi này trông núi nọ. Khi ở đây phải làm công việc chân tay nhiều hơn, tâm thế không còn là người nghệ sĩ của phố thị cô mới cảm nhận được niềm vui thật sự. “Vui vì được kết nối với thiên nhiên, được chăm sóc tổ ấm trọn vẹn, vui vì mình là người có ích cho cuộc sống này”.

Trước kia Hoàng Lê Vi không thấy được “điểm chạm” của mình ở hành trình tìm kiếm sự bình yên, nhưng chỉ sau một năm sinh sống tại Đà Lạt, cô dường đã tìm thấy chốn bình yên trong tâm hồn mình.

Đừng vội vã tìm bình yên để rồi “vỡ mộng”

Xu hướng bỏ phố về rừng, về quê diễn ra ở khắp mọi nơi. Sự dịch chuyển này mang tới nhiều cơ hội, cùng với đó là những thách thức khiến không ít người “vỡ mộng”, phải quay trở lại thành phố. Cá nhân Hoàng Lê Vi cho rằng, quyết định bỏ hết tất cả để đi đến một vùng đất mới là điều không hề dễ dàng.

“Phải hiểu rõ bản thân mình trước. Mình về rừng vì mục đích gì? Đi tìm vùng đất hứa để kinh doanh phát triển, hay đến để lược bỏ ồn ào phố thị, muốn thay đổi cách sống gần thiên nhiên, hay là thấy người ta sống đẹp quá mình cứ làm theo. Những điều này khá quan trọng vì sẽ quyết định sự thích nghi của bạn theo thời gian.

Ca sĩ Hoàng Lê Vi và ông xã Trương Lê Sơn đã gắn bó bên nhau 20 năm.

Vợ chồng tôi có thể sống đơn giản và không có tính bám chấp vào sự hào nhoáng của nghề nghiệp nên thích hợp với sự tĩnh lặng nơi đây. Chúng tôi đã cân nhắc khá nhiều, dù thu nhập giảm, ít được gặp gỡ bạn bè, nhưng cuộc sống rất an yên, chưa một lần hối tiếc để muốn quay lại Sài Gòn”.

Thực tế luôn phũ phàng với những người non trẻ, những người chỉ nhìn thấy khía cạnh tốt của cuộc sống nơi đây, được an nhàn, không phải chạy deadline, không khí mát mẻ mà quên đi những ngày mưa dài không ánh mặt trời, những cơn bão bất ngờ và cả những lúc túng thiếu vì chêch lệch thu nhập ở Đà Lạt so với Sài Gòn.

“Nếu là người chọn chấp nhận sống điền viên an yên với rau dưa, nhu cầu về tổ ấm đơn giản, họ chỉ cần mảnh vườn và một ngôi nhà nhỏ là đủ. Nhưng nếu đối tượng đó muốn về quê với cuộc sống mát mẻ gần gũi thiên nhiên, mà đời sống cứ phải đủ đầy, tiện ích hiện đại nhưng không có sẵn một khoản tiền lớn để bắt đầu, để duy trì, e là rất khó. Ở quê ,ở rừng, đồng tiền kiếm ra đâu có nhiều bằng phố thị.

Về phần gia đình tôi, may mắn chồng có công việc ở Đà Lạt, chúng tôi từng tích luỹ ít kinh tế và chọn sống đơn giản. Tôi lại rất thích làm việc nhà, chăm sóc vườn tược nên mọi việc đã rất thuận lợi”.

Khu vườn nhỏ của gia đình ca sĩ Hoàng Lê Vi.

Ấp ủ liveshow âm nhạc kỷ niệm 20 năm ngày cưới

Bình yên là thế nhưng đối với Hoàng Lê Vi nhịp sống không hề nhàn nhã. Mỗi ngày của cô bắt đầu bằng hàng tá công việc không tên từ chăm sóc gia đình, vườn tược. Cuộc sống êm ấm trôi qua, các thành viên trong gia đình cũng gắn bó hơn khi còn ở Sài Gòn.

Cô chia sẻ, từ những ngày đầu dọn đến Đà Lạt, cả hai cô con gái đều không phản đối dù phải chia tay bạn bè và làm quen với môi trường mới.

“Riêng về học tập may mắn các bé thích nghi rất tốt. Có điều, mỗi lần về Sài Gòn thường nấn ná muốn ở thêm, vì ở phố nhiều khu vui chơi, nhiều nhà sách. Các con không đòi trở về thành phố, chỉ là nôn nao nghĩ tới ngày được đi học đại học ở Sài Gòn”.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hoàng Lê Vi và nhạc sĩ Trương Lê Sơn.

Hai cô con gái con dễ dàng thích nghi trong việc thay đổi môi trường học vì từ khi các con bắt đầu đến trường, vợ chồng nghệ sĩ đã chủ trương con học trường công nên khi đến đây, cặp đôi chỉ tìm hiểu và chọn trường gần nhà để các con tiện đi học. Hiện tại bé lớn đang học cấp 3 ở trường chuyên Thăng Long, cháu nhỏ học cuối cấp 1, trường gần công ty nhạc sĩ Trương Lê Sơn.

Đến Đà Lạt chỉ mới 5 năm, nhưng tính đến hiện tại ca sĩ Hoàng Lê Vi và ông xã Trương Lê Sơn đã gắn bó bên nhau 20 năm. Giọng ca Vắng anh mùa đông tâm sự, chồng cô – nhạc sĩ Trương Lê Sơn vẫn ấp ủ một live show để kỷ niệm chặng đường đồng hành trong âm nhạc và hôn nhân của hai vợ chồng.

Nhưng hiện tại thị trường đang ảm đạm, chưa xin được tài trợ, nên chưa dám thực hiện. Hoàng Lê Vi thừa nhận cả hai vợ chồng cô đều không giỏi hoạch toán kinh tế, nên chỉ mong có nhà tài trợ đồng hành cho show nghệ thuật chứ không tìm kiếm doanh thu.