Cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi sau khi lắp camera an ninh

Chị Hạnh (40 tuổi, nội trợ), anh Bảo (48 tuổi, buôn bán) và anh Tuấn (27 tuổi, nhân viên văn phòng) tuy có những nhu cầu khác nhau nhưng đều lựa chọn lắp đặt camera an ninh tại nhà. Thời gian đầu, cả ba đều có những lo lắng riêng khi quyết định tậu thêm một món đồ công nghệ về.



Quyết định lắp đặt camera an ninh để trọn an tâm

Cả ngày ở nhà lo toan nhà cửa, chị Hạnh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải lắp đặt camera an ninh cho đến khi nhà hàng xóm xảy ra mất trộm xe. Chị chia sẻ: "Tôi chọn lắp đặt camera an ninh sau khi nhà hàng xóm tìm được xe máy mất trộm nhờ trích xuất camera và trình báo công an. Tôi nghĩ cũng phải lắp đặt camera để đổi lấy sự an tâm cho cả nhà".

Cũng ở nhà nhưng bận rộn thêm việc buôn bán, anh Bảo quyết định lắp đặt camera an ninh giúp quan sát tình hình kinh doanh và quán xuyến nhà cửa. Anh Bảo tâm sự: "Vì tính chất công việc buôn bán tại nhà khó kiểm soát, nếu để xảy ra mất mát và nghi ngờ lẫn cũng không hay. Tôi đã lắp camera 3 năm nay và cảm thấy đây là khoản đầu tư hoàn toàn hợp lý".

Khác với chị Hạnh và anh Bảo, vợ chồng anh Tuấn không có nhiều thời gian ở nhà. Luôn canh cánh tình hình của ông bà nội và 2 con nhỏ ở nhà, cha mẹ già và con nhỏ, anh quyết định lắp camera như một giải pháp tăng kết nối - tạo an tâm khi đi làm.

Camera an ninh trở thành trợ thủ đắc lực trong gia đình

Từ khi lắp đặt camera an ninh, cuộc sống của mỗi gia đình đều có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chị Hạnh từng lo lắng chi phí lắp đặt và vận hành một chiếc camera tại nhà rất tốn kém. Bà mẹ 2 con không thể ngờ với mức giá phải chăng và tiền điện gần như không chênh lệch nhiều, gia đình đã có được giải pháp an ninh tích hợp nhiều tính năng thông minh.

Với anh Bảo, camera đóng vai trò như một nhân viên hỗ trợ việc nhà và buôn bán, giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh: "Camera an ninh giống như một "nhân viên giám sát" của gia đình, hỗ trợ tôi quán xuyến việc nhà và cửa hàng".

Gia đình trở nên gắn kết hơn là điều khiến anh Tuấn cảm thấy đúng đắn nhất khi quyết định lắp camera. Nhờ vào tính năng "chạm để gọi", bố mẹ lớn tuổi dù không rành công nghệ cũng dễ dàng liên lạc với các con khi cần.

Tiêu chí quan trọng khi lựa chọn camera an ninh

Thị trường camera an ninh tại nhà có quá nhiều chủng loại, mức giá và chất lượng khiến người tiêu dùng bị hoa mắt. Mỗi gia đình lại có nhu cầu và những mối quan tâm khác nhau. Với chị Hạnh, yếu tố tiện dụng và thẩm mỹ được quan tâm hơn cả nên camera Imou Rex 3D với màu đen độc đáo, tích hợp nhiều tính năng như đàm thoại hai chiều, quay quét 360 độ. Đặc biệt tính năng nhận diện người thông minh và còi báo động,... hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu an ninh của gia đình.

Trong vai trò một người buôn bán, cần camera giám sát hàng hoá và nhân viên, anh Bảo chú trọng vào tầm nhìn và các tính năng hiển thị của camera. Anh chia sẻ: "Lúc đầu tôi chọn sử dụng dòng Imou Ranger 2 3MP với tầm giá phổ thông. Sau một thời gian, vì nhu cầu theo dõi nhiều vị trí, tôi cần camera không bị hạn chế tầm nhìn, không góc chết, hình ảnh sắc nét. Qua tìm hiểu, tôi chọn camera Imou Ranger Dual tích hợp 2 ống kính gồm 1 camera cố định góc rộng và một camera quay quét tự động 360 độ, cho tầm quan sát bao quát nhất. Chức năng hiển thị cùng lúc 2 màn hình vô cùng hữu ích để tôi theo dõi mọi tình hình trong nhà lẫn cửa hàng".

Đề cao nhu cầu kết hối, anh Tuấn chọn lắp đặt camera Imou Ranger RC 3MP có tích hợp nghe gọi trực tiếp chỉ với một nút chạm trên camera, có khả năng phát hiện người và âm thanh bất thường cùng còi báo động,... phù hợp với gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Camera Imou - giải pháp "Tăng kết nối - tạo niềm vui" được nhiều gia đình tin dùng

Camera an ninh đa dạng dòng sản phẩm, đáp ứng tiêu chí của từng hộ gia đình, có giá cả phải chăng và nhiều tính năng tích hợp thông minh đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhà, nhất là vào dịp cuối năm bận rộn và nhu cầu đảm bảo an ninh tăng cao.

