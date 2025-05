Cuộc sống hiện tại của Á hậu được báo Trung gọi là "mỹ nhân số 1 Việt Nam", khen đẹp như Lưu Diệc Phi

Từng được truyền thông Trung Quốc tung hô là "mỹ nhân số 1 Việt Nam", Huyền My – Á hậu Việt Nam 2014, hiện đang sống một cuộc đời yên bình, kín tiếng nhưng không kém phần sang trọng giữa lòng Hà Nội. Sau ánh hào quang của đấu trường sắc đẹp và những tháng năm rực rỡ trong làng giải trí, cô chọn cho mình con đường khác biệt: làm MC thể thao, kinh doanh và tận hưởng cuộc sống riêng tư bên gia đình.

"Mỹ nhân số 1 Việt Nam"

Tháng 5/2025, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền hình ảnh của Á hậu Huyền My kèm dòng tiêu đề gây xôn xao: "Mỹ nhân số 1 Việt Nam – nhan sắc còn vượt cả Lưu Diệc Phi?".

Những bình luận xuýt xoa từ cư dân mạng Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi: "Đôi mắt to tròn, làn da trắng như sứ, khí chất đài các, đúng là 'thần tiên tỷ tỷ' phiên bản Việt". Cũng từ đó, cái tên Huyền My một lần nữa được hâm nóng trong lòng công chúng châu Á, dù cô hoạt động trong showbiz không còn quá sôi nổi.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên Huyền My nhận được sự ưu ái của truyền thông Trung Quốc. Người đẹp nhiều lần xuất hiện trên Sina với các bài báo khen ngợi nhan sắc.

Huyền My từng đạt giải Gương mặt ăn ảnh của cuộc thi Người mẫu Châu Á năm 2011 tổ chức tại Trung Quốc.

Huyền My tuổi 29: Hạn chế hoạt động showbiz, tập trung cho công việc BTV

Ở tuổi 29, Huyền My không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện như thời hoàng kim. Thay vào đó, cô trở thành biên tập viên và MC thể thao tại Truyền hình K+, chuyên dẫn các bản tin về Ngoại hạng Anh – lĩnh vực vốn được cho là "lãnh địa nam giới".

Không còn váy áo lộng lẫy hay ồn ào hậu trường, Huyền My của hiện tại ăn vận tối giản, làm việc nghiêm túc và tự hào vì được gọi là "người phụ nữ của thể thao".

Song song với công việc truyền hình, Huyền My cũng bắt tay vào kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Ngoài cơ sở làm đẹp của riêng mình, thời gian gần đây, Huyền My cũng thử nghiệm kinh doanh blind box.

Chia sẻ trong 1 cuộc phỏng vấn, Huyền My tâm sự: "Cơ sở làm đẹp của My cũng chỉ là nơi có đầy đủ những thứ mà mình cần với mong muốn các chị em đến đó, rút ngắn được thời gian làm đẹp, một cách hiệu quả, 'từ đầu đến chân'.

Còn blind box, ban đầu My cũng chỉ định làm cho vui bởi vì đây không phải công việc chính của My, mà vì mình rất thích đồ chơi. Từ trước đến giờ mình đã thích chơi Bearbrick, sau đó là Labubu và sau này đến các dòng blind box khác. Mình nghĩ con người dù lớn hay trưởng thành đến đâu đi nữa thì sâu bên trong mỗi người vẫn có phần nào đấy của trẻ con. Có người chấp nhận chuyện đó, có người sẽ luôn tỏ ra trưởng thành, nhưng ai cũng sẽ có những nhu cầu giải trí khác nhau".

Huyền My vẫn chăm chỉ với các hoạt động từ thiện

Bên cạnh đó, Huyền My vẫn tiếp tục vai trò Á hậu của mình với nhiều hoạt động thiện nguyện. Không chỉ thường xuyên duy trì các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện nhi, Huyền My cũng là một gương mặt quen thuộc của nhiều trung tâm cứu hộ chó, mèo. Gần đây nhất, cô nàng còn là đại sứ cho một trung tâm cứu hộ chó mèo với hi vọng dùng sức ảnh hưởng của mình nâng cao tinh thần của mọi người trong việc yêu quý và bảo vệ động vật.

Cô nàng còn làm đại sứ cho các tổ chức cứu hộ chó, mèo

Cuộc sống kín tiếng: Đi du lịch, tận hưởng thời gian bên gia đình

Từng là nàng hậu xuất hiện ồ ạt trên truyền thông, cuộc sống hiện tại của Huyền My khá im ắng. Cô dành nhiều thời gian cho các chuyến du lịch cùng bố mẹ và em trai.

Không khoe khoang, không phô trương, nhưng hình ảnh hiếm hoi cô chia sẻ vẫn toát lên sự tinh tế và đẳng cấp từ các món đồ hiệu và không gian sốn sang chảnh.

Cô nuôi vài chú chó nhỏ, chăm cây xanh trên ban công và có thói quen đọc sách vào mỗi tối. Với nhiều người, đó có thể là nhàm chán, nhưng với Huyền My, đó là thứ "bình yên đủ đầy mà cô từng khao khát khi còn quá nổi tiếng".

Huyền My dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Về tình yêu, Huyền My cũng chọn thuận theo tự nhiên. Trong 1 bài đăng trên trang cá nhân, người đẹp từng chia sẻ: "Trước đây, Huyền My nghĩ rằng bạn trai lý tưởng là: đẹp trai, sáu múi, ga lăng... Nhưng hiện tại, từ những trải nghiệm của bản thân và chứng kiến tình yêu của bố mẹ thì My lại thấy tìm được người yêu thương mình thực lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng thì mới là điều quan trọng nhất".

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Huyền My vẫn là biểu tượng thời trang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trên Instagram với hơn 1 triệu người theo dõi, cô đăng ảnh đều đặn – khi thì dịu dàng với áo dài truyền thống, lúc lại khoe hình thể khỏe khoắn trong đồ thể thao. Không còn là nàng hậu thích khoe hàng hiệu, Huyền My của hiện tại giản dị, vừa đủ và rất "tự nhiên như hơi thở".

Sắp chạm ngưỡng 30, Huyền My không còn là cô Á hậu thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ. Cô cũng không chạy theo những chuẩn mực showbiz phù phiếm. Nhưng chính sự tĩnh lặng, điềm đạm và lựa chọn sống "có gu, có chiều sâu" ấy mới khiến người ta nhận ra: Có những vẻ đẹp, không cần ồn ào để tỏa sáng.