Cuộc sống một mình của nữ NSND được mệnh danh “người đàn bà đẹp xuyên thế kỷ” ở tuổi 82 ra sao?

NSND Trà Giang sinh năm 1942. Thừa hưởng gien nghệ thuật từ cha là NSƯT Nguyễn Văn Khánh, từ năm 10 tuổi, NSND Trà Giang đã đặt những bước chân đầu tiên vào con đường nghệ thuật.

Và mặc dù thi đỗ trường Múa năm 17 tuổi nhưng sau này, nhờ sự động viên của cha, bà rẽ sang con đường diễn xuất. Bà là lứa diễn viên đầu tiên của của Trường Điện ảnh Việt Nam (sau này là Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội). Bộ phim chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của nữ nghệ sĩ là “Một ngày đầu thu” năm 1962.

NSND Trà Giang được xem là một trong những mỹ nhân đời đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam với đôi mắt biết nói, gương mặt hiền lành, xinh đẹp. Thậm chí, nhà thơ Dương Kỳ Anh từng miêu tả, NSND Trà Giang là “người đàn bà đẹp xuyên thế kỷ”.

NSND Trà Giang thời trẻ.

Cùng với tài năng bẩm sinh, nữ nghệ sĩ để lại tên tuổi trong nhiều bộ phim kinh điển như: Chị Tư Hậu, Dòng sông hoa trắng, Vỹ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang, Em bé Hà Nội...

Nhiều bộ phim đã giúp bà đạt được các giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Theo đó, với vai chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, nghệ sĩ Trà Giang đã giành Huy chương bạc Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1963. Đây cũng là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp của bà.

Với sự nghiệp điện ảnh nhiều thành tựu rực rỡ, năm 1984, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND.

Không chỉ có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhan sắc nổi bật, NSND Trà Giang còn có hôn nhân hạnh phúc với chồng là cố Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bích Ngọc. Ông từng đảm nhận vị trí Phó giám đốc Nhạc viện TPHCM.

Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Bích Ngọc vừa là tình đầu cũng vừa là tình cuối của bà. Khi nhắc về chồng, NSND Trà Giang từng tâm sự: “Sau này tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng tôi gặp may khi lấy được anh ấy… Tôi đã gặp được một người chồng bao dung, độ lượng và thương vợ hết lòng". (nguồn: Lao Động).

Và kết quả của cuộc tình đẹp như mơ ấy là một cô con gái tên Bích Trà. Từ năm 14 tuổi, con gái NSND Trà Giang đã sang Nga du học và hiện là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài.

NSND Trà Giang hiện tại ở tuổi 82.

Sau khi chồng mất năm 1999, NSND Trà Giang sống một mình tại TPHCM trong một căn chung cư nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3.

Những năm sau này, NSND Trà Giang dành nhiều thời gian cho hội họa – niềm đam mê của bà bên cạnh điện ảnh. Bà sở hữu một phòng tranh với nhiều tác phẩm nghệ thuật do chính tay bà vẽ.

Nói về niềm đam mê này, NSND Trà Giang tâm sự trên tờ Dân Trí: “Hội họa đối với tôi cũng là một cách thiền. Tôi vẽ giống như hơi thở, như sự vận động không ngưng nghỉ để khám phá bản chất của tâm thức, loại trừ tạp chất còn tồn đọng. Và đấy cũng là một phương pháp tu tập”.

Dù sống một mình nhưng NSND Trà Giang không cảm thấy cô đơn. Bởi phần lớn thời gian, bà dành cho vẽ tranh, đọc sách, xem phim và nói chuyện với con gái. Cuối tuần, bà thường gặp gỡ bạn bè nấu vài món ngon, hàn huyên tâm sự.

Một ngày của nữ NSND 82 tuổi đơn giản và bình yên. Bà dậy từ 4 giờ sáng, tập thể dục, đi bộ khoảng 30 phút rồi ăn sáng, uống trà. Bà ăn uống sinh hoạt đạm bạc, thích những món đơn giản như rau luộc với cá kho, xíu mại. Tầm 10 giờ đêm, bà đi ngủ.

Chia sẻ về sức khỏe hiện tại, NSND Trà Giang nói trên tờ Vnexpress: “Đầu năm lúc đi khám sức khỏe, bác sĩ nói tôi có viên sỏi to ở ống mật. Nội soi không gắp ra được nên phải uống thuốc, nghỉ ngơi”.

Con gái định cư ở nước ngoài, NSND Trà Giang sống một mình sau khi chồng mất.

Nữ NSND dành hầu hết thời gian cho đam mê hội họa.

Năm nay, con gái bà về nước trình diễn piano khá nhiều nên hai mẹ con có thời gian bên nhau nhiều hơn, cùng đi du lịch, nghe hòa nhạc.

Vào cuối tháng 10 năm nay, NSND Trà Giang còn dự định tổ chức triển lãm cá nhân là bộ sưu tập những bức tranh vẽ về đề tài quê hương, phong cảnh đất nước.

Đối với nữ nghệ sĩ, 82 tuổi còn khỏe mạnh và minh mẫn đã là may mắn so với nhiều người. Con cái tuy ở xa nhưng luôn quan tâm tới mẹ. Bà cũng có nhiều bạn bè và có đam mê riêng nên luôn lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc an hưởng tuổi già chứ không cảm thấy cô đơn.