Cuối 2020: Vén màn sức hấp dẫn BĐS Hải Phòng với sự đổ bộ của nhiều nhà đầu tư

Hải Phòng - "Miền đất hứa" đầy tiềm năng của các nhà đầu tư

Trong 5 năm trở lại đây, Hải Phòng đã trở thành vùng đất hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư BĐS. Trong đó phải kể đến: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Hoàng Huy, Tập đoàn Him Lam, Tập đoàn Geleximco… với nhiều dự án đầu tư lên tới hàng trăm tỉ hay hàng nghìn tỉ đồng.

Không hà cớ gì các nhà đầu tư BĐS lại đổ bộ vào thị trường Hải Phòng, hầu hết, mỗi đường đi nước bước của họ đều được tính toán kỹ lưỡng. Để đầu tư vào thị trường Hải Phòng hay bất kỳ một thị trường nào đó, họ đều nghiên cứu chi tiết các yếu tố an toàn của hiện tại và tiềm năng trong tương lai để tạo tính thanh khoản tốt cho sản phẩm như: tốc độ phát triển, yếu tố đột phá về hạ tầng, chính sách từ địa phương, … Và khi nghiên cứu về thị trường Hải Phòng, nhìn nhận từ các yếu tố thực tế, các nhà đầu tư đều nhận thấy sự phát triển hiện tại chưa tương xứng so với tiềm năng của mảnh đất vàng này. Họ cũng cho rằng, BĐS Hải Phòng là "kho báu" cho các nhà đầu tư biết chớp thời cơ.

Vén màn các nhà đầu tư đổ bộ thị trường BĐS Hải Phòng

Các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS cho rằng, đầu tư BĐS dài hạn phải có cái nhìn xa. Tại thị trường Hải Phòng nhiều tiềm năng, nhà đầu tư cũng đã nhìn thấy những cơ hội và định hướng của sự phát triển dài hạn. Đây cũng chính là các yếu tố thu hút nhiều nhà đầu tư đổ bộ vào thị trường BĐS Hải Phòng.

Thứ nhất, sức hấp dẫn của thị trường BĐS Hải Phòng nhờ sức bật từ cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ. Hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực đang "trỗi dậy" với nhiều công trình tiêu biểu như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh; dự án xây dựng cầu Tân Vũ – Lạch Huyện; dự án chỉnh trang sông Tam Bạc; dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2; dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được nâng cấp; … Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đường hàng không, đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, đường thủy ngày càng kiện toàn đã đưa Hải Phòng trở thành một trong những cửa ngõ quốc tế quan trọng của đất nước.

Hạ tầng giao thông tại Hải Phòng ngày càng kiện toàn là yếu tố thu hút các nhà đầu tư BĐS (nguồn: Internet).

Thứ hai, BĐS tại Hải Phòng phát triển bền vững và hướng tới nhu cầu thật. Để chứng minh đây là yếu tố thu hút các nhà đầu tư BĐS, các chuyên gia đã đưa ra các tín hiệu tích cực của Hải Phòng trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính đến ngày 15/10/2020, Hải Phòng có 747 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 18,6 tỷ USD. Từ đầu năm đến ngày 15/10/2020, toàn thành phố có 61 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 502,26 triệu USD và 19 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng là 325,82 triệu USD.

Đây cũng chính là điều kiện để các "đại bàng, chim sẻ" đến tìm ổ và hình thành các dự án BĐS công nghiệp. Khi công nghiệp được chú trọng sẽ thu hút được lượng lớn các chuyên gia, người lao động làm việc và sinh sống, góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển. Bên cạnh đó, đời sống của người dân Hải Phòng ngày càng được nâng cao, nhu cầu tích lũy tài sản lớn, họ luôn tìm kiếm một không gian sống nâng tầm và thể hiện được bản sắc. So với các thị trường khác, khi đầu tư BĐS, các nhà đầu tư phải quảng cáo để thu hút nhà đầu tư tới. Tại Hải Phòng, họ lại có sẵn nhà đầu tư và khách hàng khi thị trường BĐS phát triển bền vững và hướng tới nhu cầu thật.

Trong sức hấp dẫn chung của thị trường BĐS cả nước, Hải Phòng vẫn đang âm thầm tăng giá. Thế nhưng, khu vực tiềm năng này nằm cạnh các "gã hàng xóm" lớn như Hà Nội và Quảng Ninh nên chưa được các nhà đầu tư để ý tới. Khảo sát tại các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho thấy, không nằm ngoài xu hướng tăng giá chung, hiện giá đất nền tại các quận Hải An, Lê Chân, Hồng Bàng, huyện Thuỷ Nguyên, huyện An Dương tăng từ 20 - 30% so với thời điểm năm trước. Đặc biệt, khu vực An Dương giá khá mềm, chỉ khoảng 12 - 14 triệu/ m2 nên đã nhanh chóng trở thành "tầm ngắm" của giới đầu tư.

Với các yếu tố lợi thế thu hút nhiều nhà đầu tư BĐS, những dự báo về một thị trường BĐS lớn và sôi động tại Hải Phòng cuối năm 2020 là hoàn toàn có cơ sở. Đây cũng là cơ hội sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư biết chớp thời cơ.