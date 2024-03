Cuối cùng Rivian cũng cho ra mắt SUV đối đầu Tesla Model Y, VinFast VF 8: Hiệu suất như siêu xe, tự lái cấp độ 3, giá 45.000 USD

Sau thời gian dài chờ đợi, Rivian cuối cùng đã trình làng mẫu crossover R2 cực kỳ quan trọng của mình. Nhỏ hơn chiếc R1S cả về kích thước và giá thành, đây được xem là sản phẩm quan trọng để Rivian đẩy mạnh doanh số nhờ mức giá khởi điểm đề xuất là 45.000 USD.

Mặc dù cao hơn khoảng 2.000 USD so với chiếc Tesla Model Y nhưng Rivian R2 rẻ hơn nhiều so với mẫu R1S hiện tại – vốn có giá từ 74.900 USD. Nó cũng nhỏ hơn khá nhiều với chiều dài chỉ 4.715 mm (ngắn hơn 285 mm so với R1S).

Giám đốc điều hành Rivian là RJ Scaringe hứa hẹn với phiên bản 3 động cơ hiệu suất cao nhất, R2 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong dưới 3 giây, nhanh hơn cả phiên bản Model Y Performance hiện tại.

Ngoài biến thể 3 động cơ, Rivian cũng sẽ cung cấp phiên bản 2 động cơ, dẫn động 4 bánh hay biến thể dẫn động cầu sau 1 động cơ. Với bất kể phiên bản nào, tầm hoạt động của xe đều lớn hơn 300 dặm (483 km) cho một lần sạc, ấn tượng hơn so với mức 260 dặm (418 km) của Model Y.

Rivian cho hay phạm vi hoạt động ấn tượng của R2 là nhờ hệ thống pin mới, sử dụng pin 4.695 hình trụ. Bộ pin được tích hợp vào xe như một thành phần cấu trúc xe thay vì đặt hoàn toàn tách rời, giúp nâng cao hiệu suất tổng thể.

R2 cũng sẽ được trang bị chuẩn sạc NASC kiểu Tesla ngay từ khi xuất xưởng nhưng Rivian hứa hẹn bộ chuyển đổi chuẩn sạc CCS cũng sẽ được tặng kèm theo xe. Với trạm sạc nhanh DC, xe có thể sạc từ 10 đến 80% trong chưa đến 30 phút.

R2 cũng là một bước tiến của Rivian về sức mạnh công nghệ khi hãng tìm cách cải tiến hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến của mình. Xe được trang bị 11 camera, 5 cảm biến radar, CEO Rivian tuyên bố người lái có thể rời tay khỏi vô lăng và rời mắt khỏi đường, cho thấy đây sẽ là hệ thống tự lái cấp độ 3 tương tự DrivePilot của Mercedes.

Rivian chưa tiết lộ kích thước chính xác của màn hình trong xe nhưng có thể thấy xe được trang bị màn hình khá lớn. Trên R2, hãng tập trung vào việc tạo ra một cabin rộng rãi và mở. Điều này được hỗ trợ bởi cửa sổ trời toàn cảnh, thậm chí kính chắn gió phía sau cũng có thể cuộn xuống. Điều này không chỉ giúp không gian trong xe thoáng hơn mà còn tạo điều kiện để vận chuyển những vật dụng dài như ván lướt sóng.

Hàng ghế đầu và thứ 2 cũng có thể gập phẳng, cho phép “cắm trại” trên xe. CEO của hãng còn hé lộ về hàng loạt phụ kiện cho xe như kều gắn mái, bếp cắm trại…

Hãng đã bắt đầu mở đặt hàng cho Rivian R2 ngay từ bây giờ (tại Mỹ) và bắt đầu bàn giao xe vào nửa sau năm 2026. Tuy nhiên, việc mức giá khởi điểm từ 45.000 USD có được giữ nguyên cho đến thời điểm đó hay không vẫn còn là dấu hỏi.