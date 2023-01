Cuối năm, 6 loại quả giá đắt đỏ vẫn hút khách mua về biếu Tết hoặc dâng hương cầu năm mới tiền tài rủng rỉnh

Bưởi Luận Văn tiến vua hàng VIP giá hơn 1 triệu/cặp được lùng mua

Nếu nhắc đến những giống bưởi ngon thì thật là thiếu sót nếu không nhắc đến một đặc sản của xứ Thanh. Đó chính là giống bưởi đỏ Luận Văn thơm ngon nổi tiếng. Giống bưởi quý này được người dân xứ Thanh từ lâu dùng làm cống phẩm tiến vua, được nhà vua rất yêu thích.

Loại bưởi này có sự độc đáo là bởi lẽ quả có hình bầu dục, tép bưởi có màu đỏ và đỉnh quả thì lồi. Mỗi quả bưởi Luận Văn có trọng lượng trung bình từ 1 - 1,2kg khi trưởng thành. Vỏ bưởi mỏng, múi bưởi đỏ hồng, mọng nước, ngọt, trông rất đẹp.

Cũng chính vì quả bưởi có màu đỏ độc đáo mà người dân sẽ tìm mua loại bưởi này và đặt trang trọng trên mâm ngũ quả bởi mong muốn cầu tài lộc cho cả năm gia đình mình thật sung túc, may mắn. Vào những ngày áp Tết, giá bưởi Luận Văn dao động từ 200.000 đồng - 250.000 đồng/quả. Những quả bưởi Luận Văn đẹp nhất, được viết thư pháp lên trên có giá khoảng 350.000 đồng/quả. Một cặp bưởi đẹp hàng VIP thậm chí có giá hơn 1.000.000 đồng.

Quýt chum chĩnh vàng 300.000 đồng/quả cầu tài lộc



Quýt "chum vàng" hay còn gọi là quýt Hallabong là một loại trái cây đặc sản của Hàn Quốc. Loại quýt này được trồng ở đảo Jeju. Người dân Hàn Quốc gọi là cây hoàng kim, nghĩa là "cây vàng". Loại trái này có hình dáng khá độc đáo, quả phình to, đầu nhỏ và nhọn, màu vàng óng ánh. Chính vì vậy, người dân còn gọi quả của loại quýt này là quýt "chum vàng" vì chúng trông như một chiếc chum đựng vàng, óng ánh.

Với ý nghĩa may mắn cầu tài lộc như vậy nên loại quả nhập khẩu này được nhiều người tiêu dùng yêu thích và muốn mua về trong dịp Tết. Trên thị trường một hộp quýt chum chĩnh vàng thường có khoảng 3 quả, trông giống như 3 chĩnh vàng được bán với giá khoảng 1 triệu, tương đương khoảng 330.000 đồng/quả.

Táo ngôi sao lạ mắt giá 2 triệu đồng/thùng 1,5kg được 15 quả



Táo hình ngôi sao lạ mắt là loại hoa quả đang hot trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Được biết, táo hình ngôi sao được nhập khẩu từ Hàn Quốc, táo có màu đỏ và mang hình dáng ngôi sao 5 cánh.

1 thùng táo hình ngôi sao để làm quà Tết với giá gần 2 triệu đồng trọng lượng 1,5kg được 15 quả. Dù giá cả khá đắt đỏ so với các loại táo thông thường, thế nhưng do có hình dáng độc lạ, đẹp mắt đồng thời quả táo mang ý nghĩa cho sự phú quý, giàu sang, còn hình ngôi sao thì tượng trưng cho ngũ hành, nên được nhiều người quan niệm là một món quà mang đến may mắn trong dịp năm mới nên vẫn được nhiều người tiêu dùng tìm mua cho bằng được.

Cam "tiến vua" xứ Nghệ có giá trăm nghìn đồng mỗi quả vẫn hút khách dịp Tết



Cam xứ Đoài của Nghệ An là loại cam nức tiếng thơm ngon, đặc sản "tiến vua" thời xưa. Cứ vào dịp Tết Nguyên đán dù có giá lên tới 100.000 đồng/quả nhưng vẫn hút khách từ khắp nơi đặt mua. Những quả cam xứ Đoài có đặc điểm vỏ mịn, mỏng đều, mùi hương thơm dịu, ruột cam vàng óng ánh, có vị ngọt, thanh mà không chua. Khi cắt ra, cam có màu vàng óng, bắt mắt, nước chảy ra như mật ong.

Cam xã Đoài thường ra hoa vào tiết lập Xuân và bắt đầu chín vào tháng 11, 12 âm lịch hàng năm. Cứ vào dịp gần Tết Nguyên đán, khách hàng ở trong và ngoài tỉnh rủ nhau tìm về xã Nghi Diên, Nghệ An để xem và mua cam. Cam xã Đoài được nhiều gia đình dùng làm quà biếu hoặc để thờ cúng trong dịp Tết.

Đặc sản chuối ngự Đại Hoàng "tiến vua" ở Hà Nam cả triệu đồng một buồng vẫn được săn đón



Chuối ngự Đại Hoàng được người trồng che chắn kỹ như "báu vật" bởi ngày Tết giá của loại đặc sản này rất đắt đỏ, lên tới cả triệu đồng mỗi buồng. Chuối ngự "tiến vua" khác với những loại chuối thường, dáng quả nhỏ, chỉ to bằng hai ngón tay chụm lại. Chuối ngọt đậm và thơm. Đặc biệt chuối ngự không bao giờ bị nẫu. Chuối chín rất ngon để hàng tuần vẫn ngọt, vẫn thơm, đặc biệt không có lõi, ruột dẻo, thơm ngon.

Vào dịp Tết cổ truyền, trên mâm ngũ quả thờ cúng gia tiên không thể thiếu đi được nải chuối. Vì thế loại chuối ngự Đại Hoàng càng trở nên đắt giá. Vì có màu sắc và hình dáng rất đẹp, chất lượng cao nên loại chuối ngự trứ danh này còn được nhiều khách "săn" về ăn và dùng làm quà biếu, đặc biệt trong mỗi dịp Tết.

Quýt giấy Hương Cần tiến vua Nguyễn nổi tiếng xứ Huế giá vài trăm nghìn/kg không có để mua



Quýt Hương Cần, đặc sản từng được bô lão trong làng Hương Cần (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) dùng để tiến vua triều Nguyễn. Cho đến bây giờ vẫn còn nổi tiếng là trái cây ngon của người dân xứ Huế. Quýt Hương Cần có màu vàng cam, ở phần cuống có màu xanh lá. Vỏ xốp mỏng rất dễ bóc. Mùi thơm từ hương vị quả quýt rất đặc trưng. Các múi quýt dễ tách ra, cơm màu hồng nhạt, ăn vào có vị ngọt thanh.

Giá bán tại vườn cho 1 kg quýt Hương Cần là 50.000 đồng vào mùa thu hoạch tháng 10. Một số nhà có cây quýt ra hoa cho quả chậm tới gần dịp Tết có thể bán với giá dao động vài trăm nghìn đồng/kg.