Cuối năm của hội vay nợ ngân hàng: Người hết nợ mua nhà, người đủ tiền nhưng quyết định không trả hết

Trả đứt nợ ngân hàng mua nhà

Quốc Việt

Quốc Việt (sinh năm 1991, Hà Nội) mua căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 86m2 giá 3,1 tỷ đồng vào năm 2022. Trong đó, vợ chồng anh vay ngân hàng 300 triệu đồng, trả hết nợ giữa năm 2023.

Trong thời gian trả nợ, gia đình Quốc Việt luôn lên kế hoạch theo tháng, để dành ra một khoản tiền trả ngân hàng. Hiện Quốc Việt đang làm môi giới chứng khoán, do vậy ngoài tiết kiệm tiền, anh còn đầu tư kiếm lợi nhuận. “Mình chủ yếu tập trung phát triển công việc chính để gia tăng thu nhập. Vì công việc khá bận rộn, mình không có đủ thời gian phát triển các nguồn thu mới. Trước đó, mình cũng đầu tư các mảng khác nhưng do không có thời gian quản lý, lợi nhuận không lớn mà còn ảnh hưởng công việc chính”. Do vậy, anh rút kinh nghiệm, chỉ làm những gì bản thân có thời gian dành cho nó. Khoản đầu tư sinh lợi khá tốt, công việc phát triển thuận lợi nên dù nền kinh tế năm 2023 biến động, gia đình Quốc Việt cũng không bị ảnh hưởng.

Cho đến bây giờ, khi nghĩ lại quyết định mua căn hộ năm 2022, Quốc Việt cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn. Về câu chuyện vay nợ, Quốc Việt chia sẻ không nên dồn hết tiền để mua nhà, nên dùng “tiền đẻ ra tiền" và việc tích cóp phải đi song song với nhau, chỉ tiết kiệm chưa chắc đã mua được nhà.

Căn nhà đầu tiên của vợ chồng Quốc Việt

Có khả năng trả hết nợ ngân hàng nhưng… lại quyết định không trả hết!

Hải Yến

Vợ chồng Hải Yến (sinh năm 1991, bán hàng online) vay trả góp mua căn hộ 59m2 ở ngoại thành Hà Nội vào năm 2020. Giá trị căn nhà là 1 tỷ 750 triệu đồng, cô vay ngân hàng 990 triệu đồng trong vòng 15 năm. Từ năm 2021 - 2023, cô đã trả ngân hàng 590 triệu đồng. Trong năm 2023, cô ước tính có thể trả đứt ngân hàng nhưng giờ lãi suất thấp đi, cô quyết định chỉ trả 100 triệu đồng, còn nợ 300 triệu.

“Mình đang kinh doanh nên luôn phải xoay vòng vốn. Giờ lãi suất thấp đi, nhiều doanh nghiệp vay, nếu sau mình muốn vay thêm sẽ khá phức tạp. Hơn thế nữa, mình không còn nhiều nợ gốc nên lãi hàng tháng không gây áp lực lên tài chính gia đình. Ví dụ trước mình vay 990 triệu đồng, trả cả gốc và lãi hàng tháng là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, giờ đã trả hơn 1 nửa, số tiền phải trả hàng tháng thấp hơn rất nhiều. Tiền lãi giảm theo gốc và tiền lãi thả nổi hiện tại cũng đang giảm”.

Trong quá trình trả nợ vay mua nhà, cô làm rất nhiều công việc khác nhau, bao gồm bán quần áo online, KOC, tiếp thị liên kết, review sản phẩm,... thu nhập tốt hơn rất nhiều. Theo Hải Yến, mọi người nên cân nhắc mua nhà khi có điều kiện, đủ khả năng tài chính để chi trả cho cuộc sống hằng ngày lẫn vấn đề nơi ở. Nếu là kiểu người cảm thấy chán nản khi thuê nhà, hãy lên kế hoạch sở hữu nhà từ sớm để có những bước đi vững chắc giúp đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, giá nhà ngày càng tăng, mua nhà sớm cũng sẽ đỡ áp lực hơn.

“Mình không hối hận khi vay nợ mua nhà. Vì đến thời điểm hiện tại, mình rất yêu quý ngôi nhà này và đây là tài sản to lớn đầu tiên mình có được. Nếu sợ hay không vay nợ mua nhà, mình không có cuộc sống đúng mong muốn như hiện tại".

Không gian nhà Hải Yến

Những lưu ý khi vay nợ mua nhà

Hải Yến chia sẻ các cụ ngày xưa có câu “an cư lạc nghiệp”, ý chỉ trước khi muốn bắt tay vào một công việc làm ăn, bạn nên “ổn định” nơi ăn chốn ở. Khi ổn định nơi ở, chúng ta mới an tâm để chăm sóc gia đình và làm việc.

Nói cách khác, chỉ cần bạn không "nay đây mai đó", có được một nơi ở, một công việc ổn định và một gia đình yên ấm là đủ để bạn có động lực làm việc hàng ngày. Nếu vay nợ mua tài sản lớn, mỗi tháng chỉ nên dành ra tối đa 50% thu nhập để trả lãi lẫn gốc. Số tiền còn lại phân bổ chi tiêu vào các khoản khác trong cuộc sống.

Còn đối với Quốc Việt, ở khía cạnh đầu tư, bất động sản vẫn là tài sản có cơ hội tăng giá, còn tiền bị mất giá trị theo lạm phát. Điều quan trọng ở đây là mức lãi suất của khoản vay là bao nhiêu. Nếu vay được lãi suất thấp, bạn nên tận dụng tối đa và vay trong kỳ hạn dài. Còn lãi suất cao yêu cầu phải tính toán thật kỹ. Nếu không đủ khả năng trả nợ cho khoản vay với mức lãi hàng tháng cao, bạn chỉ nên vay số tiền tối thiểu. Theo Quốc Việt, chỉ nên vay ở mức phải trả cả gốc và lãi hàng tháng dưới 20% thu nhập, áp dụng công thức này để tính nếu số tiền vay dài hơn theo năm.