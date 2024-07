Cuối năm mưa bão rất phức tạp, khó lường

Từ cuối tuần, miền Bắc đón mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ khoảng ngày 13/7, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có khả năng đón một đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có mưa rất to. Trước khi đón mưa lớn, từ 11-13/7, khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục có nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.