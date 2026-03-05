Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuối năm nay, khu Đống Đa, Hà Nội sẽ có 1 trường THPT mới cực XỊN: Diện tích xây dựng hơn 2.000m2, nhìn ảnh phối cảnh mà mê!

05-03-2026

Dự án được triển khai trên khu đất hiện trạng rộng 3.946,8 m2, với diện tích xây dựng khoảng 2.057,2 m2.

Trong tháng 1/2026, phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức lễ khởi công dự án Xây dựng, mở rộng Trường THPT Hoàng Cầu . Với quy mô đầu tư lớn và đồng bộ, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực giảng dạy và đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân địa phương.

Dự án được triển khai trên khu đất hiện trạng rộng 3.946,8 m2, với diện tích xây dựng khoảng 2.057,2 m2. Theo thiết kế, toàn bộ công trình cũ sẽ được phá dỡ để xây dựng mới khối nhà chính cao 5 tầng và 1 tầng hầm.

Bên cạnh khối nhà chính, dự án còn bao gồm nhiều hạng mục phụ trợ quan trọng như: nhà bảo vệ kết hợp trạm xử lý nước thải, khu thu gom rác, bể ngầm và hệ thống tường rào. Đặc biệt, trường sẽ có hai lối tiếp cận thuận tiện với cổng chính tại mặt ngõ 82 và cổng phụ tại mặt ngõ 44 phố Nguyễn Phúc Lai. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ cấp điện, cấp thoát nước đến trạm biến áp và phòng cháy chữa cháy cũng được đầu tư mua sắm bổ sung đồng bộ.

THPT Hoàng Cầu cũ

Đảm bảo tiến độ bàn giao trong năm 2026

Để thực hiện dự án này, cơ quan chức năng đã thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi phần đất liền kề do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quản lý. Sau khi hoàn tất các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công từ ngày 31/10/2025.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 410 ngày (từ 31/10/2025 đến 15/12/2026). Hiện tại, đại diện Chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng phường Ô Chợ Dừa cam kết phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát nhằm bảo đảm công trình đạt chất lượng và an toàn. Mục tiêu là hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong tháng 12/2026.

Một số hình ảnh phối cảnh của trường THPT Hoàng Cầu

Việc đầu tư xây mới trường THPT Hoàng Cầu không chỉ mang lại không gian học tập khang trang cho cán bộ, giáo viên và học sinh mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho các trường THPT khác trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa và TP. Hà Nội. Khi hoàn thiện, đây được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, thu hút học sinh trong khu vực và các vùng lân cận.

Ngôi trường có đông học sinh giỏi quốc gia nhất Việt Nam: Từng được KTX làm đồ án quy hoạch tổng thể Hà Nội thiết kế

