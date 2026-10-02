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Cuối tháng 8 âm có 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính sang trang, nên nắm bắt cơ hội làm giàu

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Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Dịp cuối tháng 8 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (tháng Đinh Dậu) là lúc trời đất mở ra một hành lang năng lượng đặc biệt khi kim khí đạt độ chín muồi và thuần khiết nhất. Sự hội tụ của các cát tinh quyền năng trên bầu trời chiêm tinh phong thủy sẽ bảo hộ và mở ra long mạch làm giàu mạnh mẽ cho 4 con giáp sau đây. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì các bản mệnh này có thể thay đổi hẳn tình hình tài chính, giúp nâng cấp chất lượng cuộc sống của mình.

Con giáp tuổi Sửu: Tinh hoa hội tụ - Đại cát đại lợi

Dịp cuối tháng 8 âm lịch mang đến cho người tuổi Sửu nguồn sinh khí dồi dào nhờ vòng hợp chiếu Tam Hợp nâng đỡ vẹn toàn. Con giáp này sẽ đón nhận sự che chở của cát tinh Thiên Tài giúp các nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái tăng trưởng vượt bậc ngoài mong đợi.

Cuối tháng 8 âm có 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính sang trang, nên nắm bắt cơ hội làm giàu- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Những dự án đầu tư hay góp vốn kinh doanh tưởng chừng đóng băng bấy lâu nay bỗng nhiên vận hành trơn tru và mang lại lợi nhuận lớn. Khả năng phân tích thị trường nhạy bén giúp con giáp này đưa ra những quyết định xuống tiền vô cùng chuẩn xác, đi trước đón đầu xu hướng.

Đối với người làm công ăn lương, sự kiên trì của tuổi Sửu được đền đáp xứng đáng bằng những khoản thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương. Bạn cũng có cơ hội gặp gỡ những bậc tiền bối uy tín sẵn sàng chỉ đường dẫn lối và kết nối với các đối tác tầm cỡ. Dòng tiền luân chuyển hanh thông giúp con giáp này tháo gỡ hoàn toàn các áp lực tài chính và thoải mái mua sắm sản nghiệp. Hãy tự tin hiện thực hóa các kế hoạch lớn vì đây là thời điểm vàng để bạn tạo lập nền tảng phú quý vững chắc.

Con giáp tuổi Tỵ: Cát tinh chiếu mệnh - Tài lộc bùng nổ

Người tuổi Tỵ sẽ là con giáp bước vào giai đoạn cuối tháng Đinh Dậu với tâm thế ung dung khi cung Tài Bạch được cát tinh Kim Quỹ chiếu sáng rực rỡ. Hỏa khí của bản mệnh được kim khí của tháng dung hòa khéo léo tạo nên thế cục tương sinh, kích hoạt tư duy làm giàu mạnh mẽ.

Cuối tháng 8 âm có 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính sang trang, nên nắm bắt cơ hội làm giàu- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Những người đang đứng ra làm chủ kinh doanh sẽ thấy doanh số bán hàng tăng đột biến nhờ lượng khách hàng mới tự tìm đến. Bạn có duyên chốt được những hợp đồng kinh tế lớn mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp cá nhân. Sức hút tài lộc mạnh mẽ giúp người tuổi Tỵ dễ dàng thu hồi được những khoản nợ đọng lâu năm một cách êm đẹp.

Cát khí lan tỏa cũng bảo vệ túi tiền của bạn khỏi những cạm bẫy lừa đảo hay sự quấy phá của tiểu nhân xung quanh. Việc quản lý tài chính thông minh giúp tuổi Tỵ tích lũy được một khoản tài sản ròng đáng kể để chuẩn bị cho các kế hoạch tương lai. Sự quyết đoán trong các thương vụ mạo hiểm có tính toán sẽ mang lại cho con giáp này những bước đột phá ngoạn mục về mặt tiền bạc.

Con giáp tuổi Thìn: Lục hợp thanh cao - Phú quý tự đến

Nhờ cục diện Thìn - Dậu Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn sẽ là con giáp trải qua những ngày cuối tháng 8 âm lịch vô cùng hanh thông và mãn nguyện. Sự xuất hiện của cát tinh Long Đức mang đến vận may lớn về tiền bạc giúp bạn cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Khả năng ngoại giao khéo léo và thấu tình đạt lý giúp con giáp này chiếm trọn niềm tin của các nhà đầu tư lớn sẵn sàng rót vốn thực hiện ý tưởng.

Cuối tháng 8 âm có 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính sang trang, nên nắm bắt cơ hội làm giàu- Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Các kế hoạch khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trong thời điểm này đều diễn ra vô cùng thuận lợi và gặt hái thành quả nhanh chóng. Thu nhập từ công việc chính ổn định và có xu hướng tăng tiến nhờ những đóng góp xuất sắc của bạn được ghi nhận.

Bạn luôn chủ động kiểm soát tốt dòng tiền của mình và đưa ra những quyết định chi tiêu vô cùng khoa học, hợp lý. Vận may bất ngờ như trúng thưởng hay lộc ăn uống từ bạn bè, đồng nghiệp cũng liên tục gõ cửa nhà bạn. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp tuổi Thìn khẳng định bản lĩnh, tỏa sáng và tận hưởng trọn vẹn thành quả lao động.

Con giáp tuổi Tuất: Tạm biệt vận hạn - Đón mạch tiền phương

Dù gặp đôi chút áp lực từ cục diện Tương Hại nhẹ, nhưng người tuổi Tuất lại là con giáp được cát tinh Thái Dương – ngôi sao của ánh sáng và sự bảo hộ – nâng đỡ mạnh mẽ dịp cuối tháng này.

Cuối tháng 8 âm có 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tài chính sang trang, nên nắm bắt cơ hội làm giàu- Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Sức mạnh của cát tinh này giúp bạn hóa giải mọi năng lượng tiêu cực, biến thách thức thành những cơ hội kiếm tiền độc nhất vô nhị. Công việc có những bước chuyển mình quan trọng mở ra những nguồn thu nhập mới mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới. Sự kiên cường và lòng trung thành giúp tuổi Tuất nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp trên cũng như các đối tác làm ăn lớn.

Người làm kinh doanh tự do giành thế thượng phong trong các cuộc thương lượng gay cấn và thu về nguồn lợi nhuận vượt xa mục tiêu đề ra. Dòng tiền xoay vòng thuận lợi giúp tuổi Tuất tháo gỡ được những vướng mắc về vốn liếng một cách vô cùng dễ dàng và êm đẹp. Con giáp này cũng có cơ hội đón nhận những món quà tặng có giá trị hoặc khoản tiền bất ngờ từ người thân từ phương xa gửi về. Lối sống phóng khoáng và biết sẻ chia giúp người tuổi Tuất tích lũy thêm nhiều phúc đức để mạch tài lộc kéo dài bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Gia Linh

Thanh Niên Việt

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