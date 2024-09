Cuối tuần ở vùng rốn lũ Nam Cường, Bắc Kạn

Ông Trần Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã khiến toàn bộ 14 thôn của xã bị cô lập và 37 hộ phải di dời khẩn cấp, đây là áp lực không nhỏ cho xã đặc biệt khó khăn này: “Xuân Lạc là xã khó khăn nhất của huyện Chợ Đồn, do vậy nguồn lực để xã tự lo cho từng ấy hộ dân và khắc phục giao thông là rất khó. Nhưng có sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh, huyện, các nhà hảo tâm và lực lượng quân sự, Công an hỗ trợ, hiện 12/14 thôn đã khắc phục được đường giao thông, tất cả các hộ di dời cũng đã làm được nhà ở tạm, có đủ lương thực, thực phẩm…” (Ảnh: Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa khi lũ rút)