Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc

Ngày 18/9, Đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang cho biết, liên quan vụ việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Đạt Nghĩa, Ngô Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Giàu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan công an cũng đã chuyển hồ sơ sang Viện VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trên.