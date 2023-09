Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ tiếp tục bị xét xử vắng mặt nếu không ra đầu thú

Tiếp tục bỏ trốn vẫn truy tố, xét xử

Viện KSND tối cao vừa ra Thông báo số 6655/TB-VKSNDTC-V3 gửi một số cơ quan thông tấn báo chí về việc truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC) cùng 15 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh…

Theo thông báo, Viện KSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 6635/CTr-VKSTC-V3 truy tố 16 bị can về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 BLHS 2015 và khoản 2 Điều 285 BLHS 1999.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao (Vụ 3) đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải thông tin truy tố đối với 4 bị can đang bỏ trốn lên chương trình phát sóng để các bị can đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.

4 bị can bỏ trốn gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC); Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc AIC); Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản lý dự án 3, AIC) và Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha).

Những bị can trên nêu trên nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo Viện kiểm sát tối cao, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC) bị truy nã theo Quyết định số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022; số 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/6/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cựu Chủ tịch AIC liên quan 3 vụ án

Trong vụ án tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh , bà Nhà bị đề nghị truy tố về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, quá trình tham gia dự thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, bà Nhàn, với vai trò chủ mưu, đứng đầu đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Cụ thể, Nhàn đã chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan thực hiện hành vi thông thầu với chủ đầu tư; chỉ đạo Đỗ Văn Sơn thực hiện hành vi gian lận; giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, chỉ đạo, điều hành nhân viên lập hồ sơ “quân đỏ,” “quân xanh;” giao cho Nguyễn Thị Thu Phương chỉ đạo, điều hành các công ty do Nhàn thành lập, chỉ đạo, thực hiện thỏa thuận liên danh dự thầu, lập hồ sơ dự thầu làm “quân xanh,” để Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng 6/6 gói thầu tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 50,6 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ…” xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và tuyên án vắng mặt với hình phạt 30 năm tù giam.

Giữa tháng 4/2023, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.

Còn bị can Nguyễn Hồng Sơn (SN 1970, tại tỉnh Bắc Ninh, đăng ký thường trú tại số 15B ngõ 94 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) bị truy nã theo Quyết định số 08/QĐTN-CSKT-P9 ngày 9/9/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trương Thị Xuân Loan (SN 1974, đăng ký thường trú tại Chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang bị truy nã theo Quyết định số 10/QĐTN-CSKT-P9 ngày 9/9/2022.

Nguyễn Thị Tích (SN 1962, đăng ký thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đang bị truy nã theo Quyết định số 09/QĐTN-CSKT-P9 ngày 9/9/2022.

Cả 3 đối tượng Sơn, Loan, Tích, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh.