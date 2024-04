Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Trong đó, 14 bị can bị đề nghị truy tố về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Việt Á - Phan Quốc Việt được xác định là người liên quan trong vụ án.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã

8 bị can khác là cán bộ của Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh, Công ty Kiểm toán AISC, Viện Xây dựng và Quản trị kinh doanh TP Hồ Chí Minh, Công ty Thẩm định giá SEAAC, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh… bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Có 2 người bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ" với số tiền cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng.

Theo Kết luận điều tra, năm 2014 Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với giai đoạn 1 trị giá 149 tỉ đồng; giai đoạn 2 trị giá khoảng 200 tỉ đồng và giai đoạn 3 trị giá hơn 75 tỉ đồng.

Nắm được việc này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị và được lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sinh học là Dương Hoa Xô đồng ý cho Công ty AIC tham gia, tạo điều kiện để trúng thầu. Bị can Trần Mạnh Hà thì đề nghị để AIC đạt lợi nhuận 40% giá trị các gói thầu và cũng được Dương Hoa Xô đồng ý.

Tại giai đoạn 1 năm 2015, bị can Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Ông chủ Việt Á - Phan Quốc Việt trong một phiên tòa trước đó

Cùng với đó, bị can Dương Hoa Xô do thông đồng với Công ty AIC nên thuê công ty định giá, yêu cầu ra chứng thư định định giá các thiết bị cần mua với 169 tỉ đồng (cao hơn dự kiến ban đầu là 149 tỉ đồng như đã nói ở trên). Kết quả, liên danh AIC - Việt Á trúng 2 gói thầu còn Vimedimex trúng 1 gói thầu của giai đoạn 1.



Với 6 gói thầu của giai đoạn 2 và 3 tiến hành trong các năm 2017-2018, các bị can lại tiếp tục thông thầu, nâng khống giá để đảm bảo nhóm doanh nghiệp liên quan AIC trúng thầu với lợi nhuận 40%.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình này, bị can Dương Hoa Xô được người của AIC 6 lần hối lộ tổng số tiền 14,4 tỷ đồng.

Hiện nay, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị truy nã. Nhưng cơ quan điều tra cho rằng, từ những tài liệu thu thập được, cùng với lời khai của người liên quan, trong đó có lời khai của bị can Dương Hoa Xô và cựu Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng cấp dưới, gây thiệt hại số tiền hơn 83 tỷ đồng.