Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thay đổi lời khai đổ lỗi cho em gái

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan.



Bị can Trinh Văn Quyết khi chưa bị khởi tố

Cùng với đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cùng em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ ngày 26-5-2017 đến ngày 10-1-2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.100 tỉ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Faros lên 4.300 tỉ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để bán chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Ban đầu, bị can Trịnh Văn Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm thực hiện hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán". Khi Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cựu chủ tịch FLC thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế và những người khác.

Cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa là người thực hiện tội phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đánh giá mặc dù bị can Trịnh Văn Quyết phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp, tạo được nhiều việc làm cho người lao động song đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thị trường chứng khoán và nền kinh tế, gây bức xúc cho xã hội.

Cùng với đó, bị can Trịnh Văn Quyết đã lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình, bạn bè thực hiện hành vi phạm tội. Mặt khác, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ nhưng vẫn ngoan cố không thừa nhận những hành vi phạm tội của mình, đỗ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế (là em gái của mình) và người khác thực hiện hành vi phạm tội, cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục răn đe phòng ngừa chung.