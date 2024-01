Cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị bắt

Ngày 19-1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, và Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, nay là phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về tội Nhận hối lộ.



Ông Nguyễn Tử Quỳnh khi còn tại vị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quỳnh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, bị can Nguyễn Tử Quỳnh cùng các bị can nêu trên bị bắt do liên quan tới các vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, hồi tháng 9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng y tế; Nguyễn Đằng An, cựu trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Kim Huân, cựu phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Viết Toản, cựu nhân viên Công ty AIC; Nguyễn Đăng Linh, cựu nhân viên Công ty AIC; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE, và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Đầu tháng 1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".