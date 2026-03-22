Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group bất ngờ tuyển 800 môi giới bất động sản mức lương từ 12 triệu đồng/tháng trở lên

22-03-2026 - 07:08 AM | Bất động sản

FLC Group vừa công bố tuyển dụng 800 môi giới bất động sản làm việc tại Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Trị, Lào Cai (Sapa) và các khu vực có dự án của tập đoàn.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các chuyên viên kinh doanh sẽ làm việc tại 7 tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Trị, Lào Cai (Sapa) cùng các khu vực có dự án của FLC. Ứng viên có thể đăng ký khu vực làm việc phù hợp và có cơ hội tham gia bán hàng liên vùng.

Công việc tập trung vào việc tìm kiếm và phát triển khách hàng, tư vấn sản phẩm bất động sản, tổ chức tham quan dự án, đàm phán và chốt giao dịch, đồng thời theo dõi tiến độ hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.

Về yêu cầu, FLC Group ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là bất động sản, tài chính, ngân hàng hoặc bảo hiểm. Do tính chất công việc, ứng viên cần có khả năng giao tiếp, đàm phán, sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt theo nhu cầu dự án.

Ông Trịnh Văn Quyết.

Chính sách thu nhập được công bố gồm lương cứng từ khoảng 12 triệu đồng/tháng trở lên, cộng thêm hoa hồng, thưởng nóng và thưởng theo doanh số. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ đào tạo bài bản và xây dựng lộ trình thăng tiến từ chuyên viên lên các vị trí quản lý, giám đốc.

Sau sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC vào ngày 26/1, doanh nghiệp này đã hoạt động tích cực trở lại.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

Đội quân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt gần 3.000 booking liền kề trên livestream chỉ sau 2 phiên

Toàn cảnh tuyến đường tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam sắp được đầu tư 22.000 tỷ, kết nối Hà Nội với đại đô thị lớn nhất của Vinhomes

KCN Sóng Thần III gần 430ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thêm dự án 6.000 tỷ đồng đổ bộ

"Cú nổ chấn động" chưa từng có trên thị trường bất động sản từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Bầu Đức bất ngờ lấn sân sang BĐS công nghiệp, dù "chưa có kinh nghiệm" nhưng tự tin lấp đầy thần tốc 100% trong 1 năm

Bất động sản giá trị thật sẽ hút nhà đầu tư

