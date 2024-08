Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm bị tuyên 25 năm tù

Ngày 23-8, TAND TP HCM tuyên án đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm. Như vậy, việc xét xử khép lại sớm hơn so với dự kiến trước đó là ngày 18-10.

Thẩm phán Huỳnh Văn Trực, chủ toạ phiên toà, tuyên án

Theo HĐXX, mặc dù giữ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông và thiết bị, lãnh đạo Cục Đăng kiểm, các Phòng nghiệp vụ và Trung tâm đăng kiểm đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo cấp dưới nhận tiền từ các chủ phương tiện. Từ đó, bỏ qua các lỗi, cũng như các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các bị cáo đã lợi dụng chức năng và nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, cố ý làm trái và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp hoặc thông qua trung gian để nhận hối lộ từ chủ phương tiện và các đối tượng liên quan nhằm thực hiện các hành vi sai trái trong hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa.

Các bị cáo tại

Hành vi nhận và đưa hối lộ của các bị cáo đã dẫn đến việc phát sinh nhiều tội danh như Môi giới hối lộ; Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan; Tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm nhằm xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Bị cáo Trần Kỳ Hình

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm là bị cáo Trần Kỳ Hình (giữ chức vụ Cục trưởng từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2021) và Đặng Việt Hà (giữ chức vụ Cục trưởng từ tháng 8-2021 đến tháng 12-2022) đều được xác định đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân. Cả hai buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, để xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm có hệ thống trong thời gian dài.

Trong đó, bị cáo Trần Kỳ Hình nhận hối lộ tổng cộng hơn 7 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác để duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện, tạo điều kiện cho các cơ sở đóng tàu này hoạt động trái pháp luật.

Bị cáo Đặng Việt Hà

Trong khi đó, bị cáo Đặng Việt Hà đã đưa ra chủ trương nâng mức hưởng lợi nên phải chịu trách nhiệm chung đối với số tiền đưa hối lộ của Phòng VAR; các trung tâm đăng kiểm khối V, khối D tại TP HCM; số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D.... tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

HĐXX cũng ghi nhận bị cáo Hà đã khai báo thành khẩn, có thành tích xuất sắc và đã nộp lại hơn 5 tỉ đồng nên cũng được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình 19 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù về hai tội danh.

Bị cáo Đặng Việt Hà bị tuyên phạt 19 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các đồng phạm trong vụ án được xem xét phân hoá vai trò, mức độ phạm tội. Trong đó, các đăng kiểm viên là người làm thuê, có quan hệ lệ thuộc cấp dưới cấp trên, làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo cấp trên. Những bị cáo này không nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội. nên cần xem xét kết hợp với các tình tiết giảm nhẹ, nhất là các bị cáo chủ động khai báo, tích cực hợp tác cơ quan điều tra, góp phần có hiệu quả việc điều tra, xử tý kịp thời. Từ đó, HĐXX tuyên mức án nhẹ mức án hơn với mức VKS đề nghị.

HĐXX đang tuyên án đối với các bị cáo còn lại...