Cựu giám đốc công an giữ chức Chủ tịch tỉnh Bình Dương

1. Ông Nguyễn Hoàng Thao

Ông Nguyễn Hoàng Thao (SN 1963, quê Bình Dương) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Ông Thao từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an Bình Dương. Ngày 10 tháng 11 năm 2015, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Lúc này ông là Tiến sĩ chuyên ngành Điều tra tội pham học, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kì 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương.

Ngày 8/3/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hoàng Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ (2015-2020).

2. Ông Nguyễn Lộc Hà

Ông Nguyễn Lộc Hà (SN 1974, quê Bình Dương). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Hà từng kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một và Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một.