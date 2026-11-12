Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị 36-42 tháng tù

Chiều 12/11, đại diện VKS đề nghị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản nhà nước, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Theo đó, bị cáo Lê Đức Giang bị đề nghị mức án 36-42 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tùng bị đề nghị 7-9 năm tù, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị các mức án từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù giam, cùng hình phạt bổ sung từ 100 triệu đến 200 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh khai thác cát tại mỏ số 02, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), với trữ lượng 634.831m³.

Sau đó, quyền khai thác mỏ được chuyển cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm (gọi tắt là Công ty Thanh Tâm). Đến cuối năm 2022, tổng sản lượng đã khai thác tại mỏ là 533.588,44m³, trữ lượng còn lại được xác định là 101.242,56 m³ cát ở thể tự nhiên.

Tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm, thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho các cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát.

Theo tài liệu điều tra, hợp đồng chuyển nhượng ghi giá trị hơn 2,59 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận, thống nhất là 62 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát, thông qua quan hệ cá nhân đã gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Ông Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở TN&MT cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát sai quy định.

Cơ quan tố tụng xác định trữ lượng được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt là 46.051,44 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88 m³ cát ở thể nở rời.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa xác định lượng cát cấp phép vượt trữ lượng tại thời điểm ngày 20/12/2022 có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi được cấp phép, Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà lễ, tết cho các cán bộ. Trong đó, Phó Chủ tịch Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng 35 triệu đồng và Nguyễn Văn Tâm 20 triệu đồng.

Ở hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng nêu từ năm 2023 - 2025, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000 m³ cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000 m³. Như vậy, doanh nghiệp này khai thác trái phép số lượng cát có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát còn để ngoài sổ sách kế toán , che giấu hơn 133.000 m³ cát cũng như doanh thu có được từ số hàng này, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.