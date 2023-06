Cựu trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang bị bắt vì liên quan vụ Mười Tường

Cựu Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh An Giang Hồ Văn Tấn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 16 hôm 14/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn , cựu Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an tỉnh An Giang). Vi phạm của ông Tấn được xác định là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Vào năm 2022, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài (cựu Phó trưởng phòng PC03, Công an tỉnh An Giang) để điều tra cùng về tội danh trên.

Cuối năm 2019, Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 54 tuổi, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu. Sau đó, vụ án được chuyển về PC03 tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Lúc đó, ông Tài giữ chức Phó trưởng Phòng PC03, được giao phụ trách vụ án, còn Nguyễn Minh Trí là điều tra viên. Tuy nhiên, do có quan hệ họ hàng với Mười Tường, ông Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Bị cáo Mười Tường tại tòa. Ảnh: Kim Hà.

Sau đó, vụ án được điều tra lại, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Mười Tường và 6 đồng phạm về tội buôn lậu. Kết quả, đầu năm nay, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Mười Tường 14 năm tù; 6 đồng phạm còn lại từ 7 - 13 năm tù.

Từ năm 2010 - 2020, Mười Tường mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại 7 tỉnh ở miền Tây và TP.HCM trên 200.000 tấn với giá trị gần 2.900 tỉ đồng. Bà Mười Tường bị khởi tố nhiều tội danh, trong đó có tội buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang, ông Hồ Văn Tấn đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của ông Tấn được xác định là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân , làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn.