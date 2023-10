Đã cầm ly, để Be cầm lái

Thống kê cho thấy, trong số 100 nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia, độ tuổi 15-29 chiếm tới gần 60%. Nam giới chiếm trên 90% tổng số nạn nhân.



Công ty Cổ phần Be Group là công ty công nghệ Việt Nam sở hữu và phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ "be". Với tham vọng trở thành nền tảng tiêu dùng số 1 phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của 20 triệu người tiêu dùng Việt, Be hiện đang cung cấp đa dạng dịch vụ, bao gồm vận tải, giao hàng, giao đồ ăn, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông... và sẽ không ngừng phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới.