Đa cấp Homeway Việt Nam chấm dứt hoạt động, giải quyết quyền lợi của người tham gia

Theo đó, Công ty TNHH Homeway Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313122359 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/12/2021; Địa chỉ trụ sở chính, số 204/131/12 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh do ông HSIEH CHIN HSING - Quốc tịch Trung Quốc làm giám đốc vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.



Lý do chấm dứt hoạt động là do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 055/QLCT- GCN bị thu hồi theo Quyết định số 253/QĐ-CT ngày 16/11/2022.

Công ty TNHH Homeway Việt Nam đã bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký bán hoạt động bán hàng đa cấp

Người tham gia bán hàng đa cấp với công ty này có thể liên hệ với ông Tằng Mành Kín, trợ lý Giám đốc; Điện thoại: 0911203318; Email: Kelly.deng@goodarch2u.com để được hỗ trợ giải quyết các thủ tục chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia…

Trước đó, hồi giữa tháng 11/2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký bán hoạt động bán hàng đa cấp và phạt Công ty TNHH Homeway Việt Nam 395 triệu đồng vì có nhiều hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu, Công ty TNHH Homeway Việt Nam có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin địa tử của doanh nghiệp; chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.