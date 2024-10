Đã có 6.630 bị hại vụ Tân Hoàng Minh được bồi thường 8.547 tỉ đồng

Tại họp báo, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, cho biết về hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an ban hành quy trình thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để triển khai thực hiện thí điểm trên toàn quốc từ ngày 1-10-2024 tới ngày 30-6-2025.

Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp hướng dẫn địa phương để kết nối Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh/thành phố với ứng dụng VNeID và phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp.

Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, trong đó, có 48/63 tỉnh/thành phố đã thử nghiệm thành công về kỹ thuật, trong đó có 5 địa phương đã hoàn thành việc quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin để sẵn sàng thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, các tỉnh đã thử nghiệm thành công còn lại đang thực hiện kiểm thử toàn trình, chuẩn bị đánh giá an toàn thông tin…