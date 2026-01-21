Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh Tây muốn rủ bạn đi chơi, lỡ nói sai một chữ tiếng Việt mà đối phương vò đầu gãi tai: "Gì dzậy trời?"

21-01-2026 - 14:12 PM | Lifestyle

Có nhiều từ trong tiếng Việt nghe tưởng giống nhau, nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chỉ một chữ sai, cả cuộc trò chuyện có thể rẽ sang hướng không ai ngờ tới. Đó là cảm giác quen thuộc với rất nhiều người nước ngoài khi học tiếng Việt, chỉ cần nói chệch một âm, câu nói lập tức "đổi nghĩa trong tích tắc".

Mẩu chuyện được chia sẻ trên blog học tiếng Việt @easyvietnamesewithan mới đây đã chia sẻ một tình huống hài hước thường xuyên được nhắc lại như ví dụ điển hình cho sự khó nhằn của phát âm tiếng Việt. Nhân vật trong câu chuyện chỉ nói nhầm một chút xíu ở âm cuối của từ cần nói nhưng trong giao tiếp đời thường, sự khác biệt nhỏ ấy lại đủ để khiến cả câu nói đi chệch hướng.

Theo chia sẻ, một học viên nước ngoài sau thời gian học tiếng Việt khá chăm chỉ đã bắt đầu tự tin giao tiếp. Anh muốn rủ bạn bè đi chơi nên dự định nói câu rất quen thuộc: "Cuối tuần này mình đi chơi với bạn nhé". Thế nhưng khi nói ra, vì phát âm chưa tròn âm cuối, câu nói ấy lại biến thành: "Cuối tuần này mình đi chơi với bánh nhé".

Khoảnh khắc đó, người nghe chỉ biết đứng hình vài giây. Trong khi nhân vật chính vẫn giữ vẻ mặt đầy tự tin, người đối diện lại không biết nên trả lời thế nào: gật đầu cho một cuộc hẹn hay hỏi xem… chiếc bánh kia đang nằm ở tiệm nào.

Anh Tây muốn rủ bạn đi chơi, lỡ nói sai một chữ tiếng Việt mà đối phương vò đầu gãi tai: "Gì dzậy trời?"- Ảnh 1.

Học viên nước ngoài đã nói nhầm “bạn” (friend) với “bánh” (cake) (Ảnh minh hoạ: Phúc Mập Vlog)

Không ít người học tiếng Việt cho biết họ từng gặp tình huống tương tự. Có người định nói "Hôm nay gặp bạn không?", nhưng lại phát âm thành "Hôm nay gặp bánh không?", khiến câu chuyện bỗng chốc chuyển từ kế hoạch tụ tập sang chủ đề ăn uống lúc nào không hay. Những hiểu lầm như vậy xuất phát từ hệ thống âm tiết và thanh điệu đặc trưng của tiếng Việt, chỉ cần thay đổi rất nhỏ giữa "bạn - bán - bánh - bận", ý nghĩa đã khác hoàn toàn.

Giữa vô số ngôn ngữ trên thế giới, có những ngôn ngữ nếu nói sai là thì người nghe vẫn hiểu đại khái. Nhưng có những ngôn ngữ mà chỉ lệch nửa nhịp, câu nói lập tức đổi sang một "vũ trụ khác". Trong trường hợp này, tiếng Việt có lẽ thuộc nhóm thứ hai.

Có lẽ vì thế mà trong cộng đồng người học tiếng Việt, những lần phát âm nhầm hiếm khi bị coi là lỗi. Trái lại, chúng trở thành những kỷ niệm đáng yêu, khiến việc học ngôn ngữ không chỉ là ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp, mà còn là trải nghiệm văn hóa sống động, phong phú.

Khách Tây choáng khi bước vào quán bún bò Huế ở Việt Nam: Giá bát bún còn gây bất ngờ hơn nữa

Theo Nhật Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải ngẫu nhiên người giàu mê golf, trượt tuyết: Đó là “sân chơi ngầm” quyết định sự nghiệp

Không phải ngẫu nhiên người giàu mê golf, trượt tuyết: Đó là “sân chơi ngầm” quyết định sự nghiệp Nổi bật

Tuần 7 ly Starbucks, 2 bữa Haidilao chưa kể đặt đồ ăn ship về: Tiền ăn cả tháng của tôi vẫn chỉ 7 triệu quay đầu!

Tuần 7 ly Starbucks, 2 bữa Haidilao chưa kể đặt đồ ăn ship về: Tiền ăn cả tháng của tôi vẫn chỉ 7 triệu quay đầu! Nổi bật

34 tuổi mua căn hộ 38m², bỏ toàn bộ vách ngăn: Sống một mình hóa ra thoải mái hơn tôi tưởng rất nhiều

34 tuổi mua căn hộ 38m², bỏ toàn bộ vách ngăn: Sống một mình hóa ra thoải mái hơn tôi tưởng rất nhiều

13:51 , 21/01/2026
Hai tông màu trang phục đang "soán ngôi" đồ đen: Mặc lên nổi bật hơn nhưng sang trọng chẳng kém

Hai tông màu trang phục đang "soán ngôi" đồ đen: Mặc lên nổi bật hơn nhưng sang trọng chẳng kém

13:07 , 21/01/2026
Tình trạng hiện tại của sao nam Việt bị suy kiệt sức khỏe, gọi luật sư làm di chúc gấp

Tình trạng hiện tại của sao nam Việt bị suy kiệt sức khỏe, gọi luật sư làm di chúc gấp

12:18 , 21/01/2026
Người độc thân ở Hà Nội nhận tin vui

Người độc thân ở Hà Nội nhận tin vui

11:39 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên