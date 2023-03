Đà Nẵng chuyển giao loạt nhà, đất công sản ở vị trí đắc địa

Theo đó, 10 cơ sở nhà, đất này sau khi được UBND TP chuyển giao sẽ được sử dụng làm trụ sở làm việc cho các đơn vị trực thuộc, sử dụng vào mục đích nhà/công trình sinh hoạt cộng đồng.

Trong đó, quận Hải Châu được thành phố chuyển giao quản lý, sử dụng 5 cơ sở với tổng diện tích đất hơn 4.000m2, diện tích nhà hơn 4.300m2. Các các cơ sở được chuyển giao gồm: Nhà, đất tại số 01 đường Thanh Long; nhà, đất tại 342 đường Phan Chu Trinh; nhà đất tại 103 đường Hùng Vương; nhà, đất tại 110 Triệu Nữ Vương và nhà, đất tại 90/4 đường Trần Phú. Đây đều là những vị trí đắc địa, "đất vàng" đang bỏ hoang sau quá trình sắp xếp của TP Đà Nẵng.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, sau chuyển giao nhà, đất tại 342 đường Phan Chu Trinh sẽ làm trường mầm non.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng chuyển giao 2 cơ sở nhà, đất (với tổng diện tích đất hơn 510m2) tại số 520 Nguyễn Lương Bằng và số 398 Tôn Đức Thắng cho UBND quận Liên Chiểu quản lý, sử dụng để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư Xuân Thiều 1 và Khu dân cư Hòa Mỹ.

Đồng thời, UBND TP cũng giao nhà, đất tại 527 Lê Văn Hiến (diện tích đất hơn 1.743m3) cho UBND quận Ngũ Hành Sơn để làm trung tâm trưng bày, quảng bá du lịch Ngũ Hành Sơn.

Nhà đất tại số 371–373 Cách mạng tháng Tám (trụ sở cũ của Trạm chẩn đoán xét nghiệm thú y) sẽ giao cho quận Cẩm Lệ làm trụ sở làm việc của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận.

UBND TP Đà Nẵng cũng quyết định giao 135m2 tại xã Hòa Phước cho UBND huyện Hòa Vang quản lý để làm phòng trực ban của Tiểu đội dân quân thường trực, kho chứa dụng cụ phục vụ huấn luyện của BCH quân sự và Công an xã.

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện tiếp nhận, quản lý các cơ sở nhà đất đúng công năng sau khi chuyển giao và đúng quy định pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.

UBND các quận huyện sẽ đánh giá lại giá trị tài sản để ghi sổ kế toán, xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định làm cơ sở hoạch toán kế toán tài sản theo quy định. Phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng quyết định thu hồi 44 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 30.800 m2, tổng diện tích nhà hơn 14.600 m2 để bán đấu giá. Các cơ sở này hiện đang dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại.

Trong đó, quận Hải Châu sẽ thu hồi nhà, đất tại K408/18 đường Hoàng Diệu diện tích đất rộng hơn 493m2.

Tại quận Thanh Khê sẽ thu hồi 2 cơ sở tại số 70 Điện Biên Phủ và số 79 đường Lý Thái Tổ với tổng diện tích đất hơn 187 m2.

Tại quận Sơn Trà thu hồi 2 cơ sở là trường mầm non Rạng Đông (cơ sở 6) tại 122 Ngô Quyền và Trường mầm non Họa My tại số 7 Nại Nghĩa với tổng diện tích đất hơn 308m2.

Tại quận Liên Chiểu thu hồi 2 cơ sở gồm: Trường mầm non 1-6 (khu vực Đà Sơn – Khối Khánh Sơn cũ) và trường mầm non 1/6 (khu vực Đà Sơn – Khối Đà Sơn) với tổng diện tích đất hơn 807m2.