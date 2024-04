Đà Nẵng: Cơ hội trở thành "Phố Đông thứ 2" tại châu Á

Khẩu vị "bất biến" của giới tinh hoa



Giới nhà giàu các nước vẫn thường có truyền thuyết riêng về những "lãnh địa" mà nếu sở hữu một bất động sản tại đó sẽ được coi như là một phần của giới tinh hoa.

Tại Anh, khi "tậu" căn hộ tại tòa nhà Chelsea Waterfront bên sông Thames ở London với giá bán lên đến 30 triệu bảng Anh sẽ được trải nghiệm cuộc sống như tỷ phú nổi tiếng Abramovich. Hay sở hữu một căn hộ ở khu Seoul Forest Trimage ngay cạnh sông Hàn (Seoul) với mức giá dao động gần 2 tỷ won, lập tức trở thành hàng xóm của các ngôi sao giải trí và giới chaebol hàng đầu xứ kim chi. Còn nếu có căn hộ ở tòa nhà Midtown Manhattan bên bờ sông Hudson (New York), sẽ được xem như một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Và để đặt chân vào giới "danh gia vọng tộc" Trung Hoa, thì sở hữu một căn hộ tại khu phức hợp Shimao Riviera Garden ven sông Hoàng Phố (Thượng Hải) chính là con đường ngắn nhất.

Bên trong căn hộ xa hoa nhìn ra sông Hudson tại Midtown Manhattan. Ảnh Atelier

Dễ thấy, tại mỗi đô thị lớn đều có những khu vực sống lý tưởng của giới thành đạt, có địa vị trong xã hội. Đó thường là các khu vực ven sông, gần mặt nước, nơi không chỉ có tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành mà còn mang giá trị phong thủy. Cũng bởi thế, giá bất động sản ven sông tại các đô thị lớn thường cao hơn khoảng 10-50% so với lân cận, phí bảo hiểm cũng cao hơn 69% so với các BĐS cùng phân khúc nhưng xa mặt nước.



Tại Việt Nam, nhiều năm qua, đô thị ven sông có yếu tố mặt nước tại Hà Nội hay TP.HCM cũng thường là các "khu phố nhà giàu" nổi tiếng. Trong khi, tại Đà Nẵng, thành phố với trung tâm "trái tim" là dòng sông Hàn, lợi thế khai thác "miếng bánh ngọt" này vô cùng tiềm năng.

Khu vực ven sông Hàn, Đà Nẵng là vị trí đắt giá để phát triển BĐS cao cấp

Đặc biệt, quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông đã được phê duyệt, cùng dự án Dòng sông ánh sáng gần 400 tỷ đồng, tương lai không xa khu vực sông Hàn sôi động và phồn hoa sẽ như "Phố Đông thứ hai" của châu Á. Đây chính là cơ hội cho bất động sản cao cấp ven sông gia tăng giá trị, nhất là những tổ hợp xứng tầm.



Chờ đón "mảnh ghép" xứng tầm

Đón đầu nhu cầu thị trường và xu thế phát triển của thành phố, với vai trò nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam, Sun Property (thành viên Sun Group) đã kiến tạo Sun Ponte Residence - tổ hợp tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi bên sông Hàn, giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Đây là tổ hợp bất động sản đa gia trị, cao cấp và mang đến phong cách sống hiện đại, hội nhập, đủ tiện ích với 2 phân khu cao tầng The Ponte và thấp tầng The Rio. Tại Sun Ponte Residence, Sun Property sẽ tiếp tục bắt tay cùng đơn vị thiết kế nổi tiếng Aedas để tôn vinh di sản - nghệ thuật đan chiếu Cẩm Nê, kiến tạo biểu tượng với điểm nhấn là cây cầu nối liên kết từ tầng 19 đến tầng 24 tại tòa tháp đôi The Ponte, thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn cao của thành phố.



Tương đồng với những Chelsea Waterfront, Seoul Forest Trimage hay Midtown Manhattan, Sun Ponte Residence cũng "soi bóng" bên dòng sông biểu tượng ở tọa độ được xem là "ngắm cầu Rồng đẹp nhất Đà Nẵng". Với vị trí đắc địa, chủ nhân của những townhouse đa năng, villa phiên bản giới hạn hay căn hộ cao cấp có thể nhanh chóng di chuyển đến biển, trung tâm hành chính, trải nghiệm các tổ hợp vui chơi - giải trí, tiện ích công cộng chỉ trong khoảng 10 phút.

Dự án kề cận Cầu Rồng biểu tượng. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Cũng nhờ vị trí "hiếm có khó tìm" mà chủ nhân các căn hộ The Ponte sẽ hưởng trọn đặc quyền ngắm nhìn những mỹ cảnh nổi tiếng nhất Đà thành từ trên cao. Đó là biển Mỹ Khê, nội đô nhộn nhịp suốt đêm ngày, bán đảo Sơn Trà và những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF mỗi mùa hè. Đây là trải nghiệm "sống sang" mà giới tinh hoa tại Hà Nội hay TP.HCM đều không có được.



Sun Ponte Residence cũng tái khẳng định vị thế tiên phong của Sun Property khi lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường 2 dòng căn hộ đặc biệt UNI và ELA đáp ứng đa dạng khẩu vị của giới tinh hoa. Trong đó, UNI là các căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích lớn - ngôi nhà thoáng đãng và tiện nghi, ghi dấu những phút giây quây quần ấm áp của các gia đình đa thế hệ. Và ELA là dòng căn hộ dual key có hai không gian với lối đi riêng biệt nằm trên một mặt sàn, phù hợp cho chủ nhân thích không gian linh hoạt, vừa ở vừa cho thuê lâu dài hoặc khai thác mô hình Airbnb.

Tầm view đắt giá từ căn hộ Sun Ponte Residence. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Sun Ponte Residence cũng nằm trong danh sách các dự án tiêu biểu trong báo cáo Thị trường BĐS Quý I/2024, dự báo Quý II/2024 của Hiệp hội BĐS Việt Nam. Cùng với sự xuất hiện của các dự án quy mô, Đà Nẵng được nhận định là một trong những điểm sáng của thị trường BĐS cả nước. Dự báo quý II/2024, thị trường BĐS nhà ở, đặc biệt là căn hộ sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường về tỷ lệ hấp thụ, đặc biệt là ở những đô thị vệ tinh hoặc các đô thị lớn ngoài Hà Nội, TP.HCM như Đà Nẵng.



"Giá bất động sản Đà Nẵng đang hợp lý nhất cả nước. Tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để sở hữu các bất động sản nhà ở đô thị cao cấp trong dự án chất lượng, đảm bảo về pháp lý, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ tiện ích, được phát triển bởi các thương hiệu uy tín" ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định.