Đà Nẵng: Gần 7.000 tỷ đồng xây dựng luồng Cửa Lở

Dự án có quy mô luồng tàu tiếp nhận được tàu đến 50.000 DWT, được đầu tư xây dựng các công trình kè chắn sóng, chắn cát, kè bảo vệ bờ luồng, thiết lập vùng đón trả hoa tiêu, lắp đặt hệ thống báo hiệu đồng bộ.

HĐND TP. Đà Nẵng vừa thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.949 tỷ đồng, triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh. Dự án triển khai trong hai giai đoạn kéo dài đến quý IV/2029.

Trong đó diện tích sử dụng đất khoảng 354,7 ha đất, mặt nước để xây dựng luồng tàu, đê chắn cát, lắp đặt báo hiệu hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu bán kính một hải lý, diện tích khoảng 1.080 ha.

Dự kiến dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất: Khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa, diện tích khoảng 744,04 ha, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán: 3.004 tỷ đồng. Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1) diện tích khoảng 590,56 ha, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán: 7.418 tỷ đồng.

Với hai khu đất trên, giá trị quỹ đất thanh toán là hơn 10.422 tỷ đồng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 3.736 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

Mức đóng BHYT sắp có thay đổi quan trọng, người dân cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi

